Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (27)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Valorize o recolhimento criativo. A Lua Cheia evidencia a importância de equilibrar a vida doméstica e a profissional. Além disso, é preciso pautar suas decisões analisando de forma racional os fatos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure cultivar gentileza e solidariedade. O emocional aflorado pela Lua Cheia na casa das ideias tende a impulsionar os processos comunicativos. Contudo, é importante não permitir que falte diplomacia ao tratar de temas delicados.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Economia criativa pode gerar sustentabilidade. Com a Lua Cheia na área material, seu poder de iniciativa tende a aflorar, o que ajuda com o lado prático da vida. No entanto, do ponto de vista financeiro, a moderação deve ser a ordem.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É fundamental demonstrar mais gentileza. A tendência é que você fique emocionalmente espontânea com a Lua Cheia em seu signo. Contudo, tente evitar reações que deixem o entorno imediato na defensiva.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Seu astral se eleva pelos prazeres íntimos. O emocional pode passar por instabilidade com a Lua Cheia na área de crise, o que exige redução do ritmo de vida e uma rotina bem estruturada.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque valorizar lazeres culturais que aprimorem seus sentidos, visto a harmonia entre Lua, Vênus e Netuno. Neste momento, o meio social tende a se revelar estimulante, mas também com conflitos, o que demanda critério e diplomacia.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente usar a criatividade para otimizar recursos. O equilíbrio emotivo tende a se mostrar fundamental aos processos de gestão, buscando avaliar os fatos de modo imparcial, já que a Lua Cheia na casa do trabalho segue tensionada ao Sol.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Valorizar o exercício prazeroso de suas vocações é fundamental. A tendência é que você busque propósito na vida nesse momento de Lua Cheia na área espiritual e isso demanda amadurecimento.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure valorizar ambientes acolhedores e que favoreçam o exercício criativo. Seus instintos podem se fazer presentes, mas tente não deixar que isso prejudique a racionalidade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É fundamental compartilhar prazeres no círculo íntimo e agir empatia. Seus relacionamentos devem estar no centro das atenções, o que demanda diplomacia e capacidade de ajuste.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente alternar trabalho e lazer para descontrair a mente. A Lua Cheia no setor das rotinas tende a aumentar a produtividade frente às demandas. Contudo, é importante evitar centralizar responsabilidades.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque valorizar lazeres que elevem a criatividade. A busca por prazeres tendem a se elevar com a Lua Cheia no setor social. Contudo, é preciso ser criteriosa na exposição pública e controlar seus gastos, procurando economizar.

