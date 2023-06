Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (28)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Não se deixar envolver em conflitos. A Lua no setor íntimo se harmoniza a Sol, Mercúrio e Saturno, podendo despertar em você uma forte intuição em favor de uma atuação em processos decisórios.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure administrar os obstáculos com diplomacia. A tendência é que você se mostre mais atenta às necessidades das pessoas com a Lua no setor de relacionamentos. É importante tratar de questões de interesse comum e fazer acordos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É preciso ser diplomática nas relações de trabalho. Seu equilíbrio emocional tende a ser impactado positivamente se tiver uma rotina mais estruturada, o que lhe deixa mais segura para lidar com tarefas complicadas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Atividades intelectuais em grupo podem se mostrar gratificantes com a Lua no setor social harmonizada a Sol, Mercúrio e Saturno, enquanto suas habilidades diplomáticas emergem em favor de acordos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente fazer acordos sobre responsabilidades comuns. O emocional pode buscar estabilidade na vida familiar com a Lua no setor doméstico, o que lhe conecta com seu passado e amplia o espaço de diálogo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Convém ser estratégica ao lidar com os problemas. A comunicação racional pode se mostrar um ponto de força nas relações, o que leva a um entendimento eficaz sobre os assuntos do momento, visto que a Lua na casa das ideias se harmoniza a Sol.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Evite o apego aos bens patrimoniais. A busca por estabilidade financeira tende a se elevar com a Lua na casa material harmonizada a Sol, Mercúrio e Saturno, o que ajuda com o planejamento dos gastos e com uma boa gestão das demandas .

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É fundamental dar valor às suas ambições, evitando que o individualismo em excesso afete suas relações. Um forte senso de identidade tende a lhe guiar em suas experiências e no processo de decisão.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure se mostrar disponível às pessoas, mas é importante traçar limites ao se envolver em problemas alheios. Os problemas podem ser administrados de modo racional .

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Administrar conflitos de autoridade de forma diplomática é fundamental. Seu senso de comunidade e sua capacidade de liderança tendem a se elevar com a Lua harmonizada a Sol, Mercúrio e Saturno.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Respeite hierarquias e evite conflitos. Um forte senso de responsabilidade pode lhe fazer se dedicar às demandas, enquanto emprega a razão na gestão dos desafios, já que a Lua na casa do trabalho se harmoniza a Sol e Mercúrio.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você tende a se abrir ao aprendizado do ponto de vista intelectual e do autoconhecimento com a Lua na área espiritual em harmonia a Sol, Mercúrio e Saturno, o que lhe dá propósito na vida. Procure ser resiliente frente aos obstáculos.