Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (28)

Áries

Sua postura tende a ganhar assertividade no trato humano, mas sem perder o carisma. Os encontros da Lua com Marte e Vênus no circuito dos relacionamentos sociais persistem, podendo favorecer a fruição de prazeres coletivos e ações colaborativas em prol de objetivos comuns.

Touro

Nesta fase, o envolvimento com as demandas pode ficar mais prazeroso. A Lua segue harmonizada a Marte e Vênus no circuito do trabalho, o que lhe deixa motivada frente às suas metas, enquanto ideias criativas dão impulso à proatividade, colocando você em evidência nas parcerias profissionais.

Gêmeos

Procure valorizar experiências que lhe permitam aliar diversão e aprendizado. Seu lado sociável pode ficar em destaque com a Lua harmonizada a Marte e Vênus entre o setor dos prazeres e da espiritualidade, o que favorece o compartilhamento de interesses culturais e de objetivos perante a vida.

Câncer

Momento favorável para colocar o convívio em ordem e fazer mudanças pontuais que deixem o ambiente doméstico mais confortável. O lar tende a se revelar fonte de grande prazer e cumplicidade nas relações, pois a Lua segue harmonizada a Marte e Vênus no circuito da vida íntima.

Leão

Busque motivar as pessoas queridas, dando-lhes apoio prático e emocional. As parcerias podem ficar agradáveis com a Lua harmonizada a Marte e Vênus entre o setor comunicativo e o de relacionamentos, o que favorece o compartilhamento de interesses culturais.

Virgem

Sua postura pode se dinamizar na gestão de recursos, dando-lhes versatilidade. Procure zelar pela qualidade do dia a dia da harmonia lunar com Marte e Vênus entre o setor material e o das rotinas, permitindo-lhe atuar de maneira proativa e prazerosa em prol das demandas.

Libra

É fundamental se permitir usufruir de prazeres individuais e coletivos. A Lua segue por seu signo no setor social, podendo sugerir um momento em que a autoestima e a autoconfiança se fortalecem, o que favorece as metas pessoais e a defesa dos seus interesses perante grupos.

Escorpião

O lar pode se destacar como um importante apoio prático e emocional, ajudando no seu fortalecimento. A harmonia lunar com Marte e Vênus entre a área de crise e a familiar tende a favorecer uma abordagem prazerosa em prol da qualidade da vida íntima e dos relacionamentos.

Sagitário

Os lazeres culturais podem ganhar evidência, o que acaba lhe aproximando de alguns contatos. A interação humana tende a ficar mais prazerosa nesse momento de harmonia lunar com Marte e Vênus no segmento amizades-comunicação, promovendo uma estimulante troca de conhecimento.

Capricórnio

É preciso buscar harmonia entre os valores pessoais, suas paixões e metas na carreira. Sua disposição para o trabalho pode se elevar frente à harmonia lunar com Marte e Vênus no eixo profissional-material, o que contribui com a produtividade e com o exercício prazeroso de seus talentos.

Aquário

Este momento astrológico tende a favorecer a expressão da sua identidade com dedicação. A Lua segue pela área espiritual, podendo fortalecer seus valores e ideais perante a vida, enquanto promove uma ampliação das sensibilidades em prol do seu fortalecimento.

Peixes

Procure aproveitar os prazeres íntimos. O recolhimento emocional e físico pode se revelar fonte de grande bem-estar, além de recurso estratégico no enfrentamento dos desafios, visto que lhe ajuda a se estruturar emocionalmente ou ponto de vista prático.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo