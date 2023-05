Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (3)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente resgatar prazeres conjuntos e trocar conhecimento sobre questões culturais. Lua e Vênus em harmonia podem despertar carisma e gentileza no trato humano, que são fundamentais harmonizar a convivência e neutralizar conflitos, especialmente do ponto de vista territorial.

TOURO (21/4 a 20/5)

Momento desfavorável para resolver conflitos, por isso busque negociar. Suas habilidades criativas tendem a tomar corpo frente à harmonia Lua-Vênus, o que ajuda a dar versatilidade aos recursos materiais e um toque de refinamento a suas ações no dia a dia.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procura não se desestabilizar por conta da competitividade excessiva, mas busque neutralizando-la com bom senso. Sua postura pode ficar mais sociável nesse momento de harmonia entre Lua e Vênus, o que ajuda com as vivências coletivas. Cuidado com possíveis conflitos territoriais.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque organizar suas demandas para evitar estresse e tente cultivar um convívio tranquilo com o entorno imediato. O recolhimento emotivo pode se mostrar importante para colocar o coração em ordem e nutrir sua autoestima, como indica a harmonia Lua-Vênus.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso ter cautela com o que fala, a fim de preservar sua individualidade. A harmonia entre Lua e Vênus tende a favorecer uma abertura emotiva que não só beneficia o trato interpessoal, como também enaltece os laços de amizade e nutrir a cumplicidade.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você tende a ficar mais generosa no trato humano, mas é importante ter limites para preservar suas finanças. Seu desempenho no trabalho pode ganhar versatilidade frente à harmonia Lua-Vênus, o que ajuda na gestão dos recursos materiais e com o exercício da economia criativa.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Sua postura pode se revestir de otimismo frente à harmonia Lua-Vênus, o que lhe faz enaltecer a parte positiva das situações e a buscar uma relação mais harmoniosa com as pessoas próximas. Tente se manter tranquila ao se deparar com os desafios, sobretudo no ambiente de trabalho.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente adotar uma postura prática frente a imprevistos na gestão do cotidiano. Você tende a ter uma maior consciência dos obstáculos que impactam no emocional e isso lhe faz não só cultivar amor-próprio, como também zelar por bem-estar. Mas é preciso uma vivência mais discreta.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Procure preservar sua intimidade. Afeto e cumplicidade tendem a nutrir suas relações nessa fase de harmonia Lua-Vênus, o que lhe rende boas experiências. Contudo, é importante ser seletiva na exposição social e não se deixar levar por situações fora da sua zona de conforto.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É preciso não se deixar levar por um entorno competitivo. Procure neutralizar o estresse decorrente da pressão hierárquica. Sua relação com o trabalho tende a ficar mais aprazível frente à harmonia Lua-Vênus, o que faz exercitar suas habilidades e seu lado criativo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente atuar de forma objetiva e prática. Lua e Vênus harmonizadas podem promover uma abertura social, que favorece suas amizades e experiências prazerosas. Neste momento, procure combater o estresse associado às dificuldades do dia a dia.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A exposição social pode pedir mais critério na seleção das companhias e com os gastos. Prazeres íntimos tendem a ganhar corpo nessa fase, marcada pela harmonia entre Lua e Vênus. Por isso, busque dar valor às experiências seletas e com quem você gosta.