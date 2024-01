Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (3)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Neste momento, a busca por crescimento e reconhecimento profissional pode enfrentar desafios interpessoais. Pensando nisso, busque administrar as parcerias de maneira mais diplomática, mantendo a discrição sobre suas ambições imediatas.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante buscar tranquilidade e amadurecimento. Procure se concentrar nas demandas do dia a dia por conta da influência da Lua Minguante no setor das rotinas, mantendo uma estrutura sólida que ajude você a expandir seus interesses perante a vida.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure transformar seu círculo de confiança. A Lua Minguante na casa social tende a evidenciar um momento de seletividade na interação com o entorno e no usufruto dos prazeres, o que pode ser importante para buscar maior qualidade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente estabelecer acordos de forma diplomática. Suas necessidades emocionais tendem a lhe convidar a buscar ambientes tranquilos e acolhedores, devido à Lua Minguante na casa familiar, podendo contrastar com demandas do seu entorno imediato.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Os processos de revisão podem ser importantes para redefinir prioridades e obter resultados que melhorem sua qualidade de vida. Busque conciliar teoria e prática na gestão da vida cotidiana, visto que a Lua Minguante na casa das ideias desafia o Sol no setor das rotinas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso ser criteriosa na fruição dos prazeres coletivos. Procure manter a moderação nos gastos financeiros com a Lua Minguante no setor material, favorecendo um apurado processo de revisão que ajudem você a aprimorar sua relação com o dinheiro.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente negociar com mais diplomacia uma divisão de responsabilidades, separando um tempo para si mesma. Buscar o consenso entre as necessidades pessoais e as familiares tende a se mostrar importante com a Lua Minguante transitando em seu signo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Cuidado ao externar frustrações para não prejudicar a comunicação. A Lua Minguante no setor de crise tende a destacar a necessidade de poupar suas energias e cultivar uma postura emocionalmente reservada, o que lhe ajuda a estar em equilíbrio.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque moderar sua postura, a fim de neutralizar conflitos territoriais. É fundamental ter equilíbrio entre a segurança financeira e o usufruto social nesse momento em que a Lua Minguante transita na casa das amizades.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure moderar o ritmo de trabalho, a fim de que você revise processos, reveja prioridades e concilie seus objetivos com suas necessidades emocionais, visto a Lua Minguante na casa profissional. É preciso considerar seu bem-estar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque se manter confiante frente às dificuldades, praticando autocuidado e evitando remoer sofrimento. A Lua Minguante na área espiritual tende a favorecer a introspecção e a meditação como uma maneira para aprender, além de beneficiar o processo de autoconhecimento.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É preciso valorizar sua privacidade em meio à gestão das demandas coletivas. Com a Lua Minguante no setor íntimo, transformações ligadas a questões emocionais tendem a aflorar, o que lhe faz se libertar de certas crenças e a promover transformação interior.