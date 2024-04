Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (3)

Áries

Lua e Plutão juntos na casa das amizades tendem a favorecer moderação nas interações sociais frente a temas difíceis que beneficiam o aprofundamento. Essa dinâmica pode trazer à tona conflitos ideológicos e territoriais, o que lhe desafia a amenizar contrastes e fazer acordos.

Touro

Cuidado com a ganância, pois ela pode lhe colocar na trilha de caminhos complicados. Seus objetivos tendem a ganhar força frente ao encontro Lua-Plutão na casa profissional, o que faz você usar seu senso analítico em prol das mudanças que deseja.

Gêmeos

Tente evitar a dramatização dos desafios, buscando aprendizado e amadurecimento. Seus valores e crenças tendem a passar por transformações significativas frente ao encontro entre Lua e Plutão na casa espiritual, o que lhe faz romper com paradigmas.

Câncer

É fundamental buscar privacidade, tomando o cuidado de não se isolar. Procure valorizar os vínculos genuínos. O emocional pode ganhar profundidade frente ao encontro Lua-Plutão no setor íntimo, o que nutre um processo de mudança que leva ao fortalecimento interior.

Leão

Procure se manter diplomática frente aos contrastes nas parcerias profissionais. Sua percepção das pessoas tende a se transformar frente ao encontro Lua-Plutão na casa dos relacionamentos, o que ajuda com abordagens que potencializam talentos e complementares entre si.

Virgem

Tente cultivar tranquilidade frente às dificuldades. A tendência é que você se mostre mais exigente com a gestão do cotidiano nesse momento de encontro entre Lua e Plutão no setor das rotinas, empregando um senso analítico, a fim de identificar o que precisa ser mudado.

Libra

Busque se manter seletiva na gestão conjunta de recursos patrimoniais. O encontro Lua-Plutão na casa social pode apontar acontecimentos de grande impacto em sua percepção sobre a coletividade, o que deve ser processado de maneira discreta e voltada ao aprendizado.

Escorpião

Tente amenizar o estresse e se mostrar conciliadora com o entorno. A rotina doméstica pode passar por um momento de transformações frente ao encontro Lua-Plutão na área familiar, por isso busque administrar com maior senso estratégico devido à complexidade das dificuldades.

Sagitário

É preciso evitar se prender a utopias e saber aplicar suas propostas. Questionamentos profundos tendem a ganhar corpo nesse momento em que Lua e Plutão se encontram na casa das ideias, o que ajuda a romper paradigmas e favorece debates transformadores.

Capricórnio

Convém ser cautelosa neste momento. Lua e Plutão se encontram na área material, podendo evidenciar um momento em que os valores pessoais passam por transformações profundas, o que lhe ajuda a redimensionar prioridades e a promover mudanças.

Aquário

Tente evitar que a individualidade prejudique seus relacionamentos. As energias de Lua e Plutão em seu signo podem destacar sua capacidade de empoderamento, o que lhe faz ressignificar seus objetivos perante a vida e a fortalecer o pensamento estratégico.

Peixes

Procure zelar por privacidade. Seus enfrentamentos internos tendem a ganhar profundidade frente ao encontro Lua-Plutão na área de crise, enquanto trazem à superfície traumas ocultos, o que ajuda no processo de transformação interior e cura emocional.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo