Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (30)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Que tal moderar o ritmo? Neste momento astrológico, as adversidades tendem a ser processadas com uma forte carga emocional em prejuízo da racionalidade, o que demanda autocontrole e bom senso.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante buscar equilíbrio, além de procurar conciliar seus interesses com os do entorno. A Lua Crescente em seu signo tende a lhe fazer expor ideias e sentimentos de modo espontâneo, o que traz excessos com as pessoas próximas .

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure fazer acordos antes de tomar decisões que afetem o coletivo. Seu comprometimento com o trabalho tende a se elevar com a Lua Crescente no setor profissional. Contudo, busque cultivar uma postura cautelosa no processo decisório.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Cuidado para não criar expectativas em excesso acerca de ideias que na prática não encontram espaço para se desenvolver. A Lua na área espiritual tende a conectar você fortemente com os princípios e com as metas que você vem idealizando.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Com a jornada de Lua Crescente, é possível que acabe emergindo em seu íntimo sentimentos intensos e contraditórios, dificultando sua tomada de postura frente aos assuntos de interesse.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso buscar equilíbrio, sobretudo agora. As demandas coletivas tendem a exigir maior engajamento com a Lua no setor de relacionamentos. Contudo, para que as ações possam fluir, procure demonstrar flexibilidade e respeito às diferenças.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque cuidar da sua saúde e cultivar bons hábitos. Este momento astrológico pode ser marcado por maior envolvimento nas tarefas do dia a dia, o que demanda senso de organização e equilíbrio emotivo, a fim de evitar estresse.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Durante esta fase é importante não se deixar levar pelas polêmicas. Procure se manter mais tranquila diante das circunstâncias, quaisquer que elas sejam. As demandas sociais tendem a ganhar corpo com a Lua Crescente.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente se relacionar de maneira harmoniosa com o entorno, demonstrando empatia e solidariedade. Seu envolvimento na gestão do cotidiano tende a se mostrar mais intenso com a Lua.

CAPRICÓRNIO (21/1 a 19/2)

Procure inserir prazeres no seu cotidiano que ajudem você a relaxar. O excesso de especulações pode prejudicar sua objetividade e capacidade de argumentação. Sendo assim, busque esvaziar a mente das preocupações.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É preciso aperfeiçoar o entendimento com o entorno imediato, a fim de neutralizar possíveis conflitos territoriais. Neste momento, as finanças podem demandar mais planejamento e disciplina para evitar contratempos no processo de gestão.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Antes de agir, é preciso analisar. Procure promover ações que ajudem você a resgatar o equilíbrio e a paz de espírito. Reações emocionais podem tomar corpo com a Lua em seu signo, o que tende a prejudicar a análise objetiva dos fatos e as relações.