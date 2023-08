Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (30)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

As flutuações emocionais frequentes na Lua Cheia podem prejudicar o pensamento racional, visto que o astro encontra Saturno na área das crises pessoais. Seu desempenho no trabalho e na vida prática tendem a passar por essa instabilidade. Busque ter autocontrole.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure evitar polêmicas. O meio social tende a passar por estresse e conflitos interpessoais com a Lua Cheia transitando na área das amizades em equilíbrio com Saturno. Por isso, convém diminuir a exposição da imagem pública e assumir uma postura emocionalmente discreta.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É fundamental separar os problemas de casa dos pessoais. O meio profissional tende a ficar sujeito à instabilidade, já que a Lua Cheia trafegando por esse setor encontra Saturno. Procure se manter atenta aos aspectos geradores de estresse e tentar minimizá-los.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente se adaptar aos acontecimentos. A Lua Cheia transita no setor da espiritualidade e encontra Saturno, podendo sugerir dilemas na vivência do dia a dia que colocam em xeque seus projetos e abalam a autoconfiança. Convém ser fiel a seus valores, evitando ficar presa a eles.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure se mostrar disposta a fazer acordos. Desafios envolvendo o meio íntimo e que esbarram na gestão do patrimônio podem aflorar com a Lua Cheia em equilíbrio com Saturno. Convém rever prioridades e fazer mudanças, a fim de evitar prejuízos a longo prazo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso cuidar do bem-estar familiar. Incompatibilidades tendem a prejudicar o trato interpessoal frente aos ânimos exaltados pela Lua Cheia em equilíbrio com Saturno. Busque cultivar diplomacia e se mostrar flexível sobre ajustar seus interesses com o do entorno imediato.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A instabilidade associada à Lua Cheia pode ultrapassar a esfera emocional, o que prejudica o bom funcionamento do seu organismo. O referido astro encontra Saturno, de modo que o estresse ligado às tarefas tende a gerar cansaço mental e físico, demandando autocuidado.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A Lua Cheia no setor social tende a apontar um momento de instabilidade que prejudica seus relacionamentos. Pensando nisso, é importante zelar por práticas saudáveis que minimizem o estresse e ajudem você a reduzir o turbilhão emocional.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque equilibrar os interesses de forma diplomática. O convívio forçado em tempos de Lua Cheia tende a deixar o ambiente suscetível a conflitos.O meio familiar pode se mostrar o mais vulnerável, considerando que o referido astro encontra Saturno.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure analisar antes de manifestar opiniões e não permitir que o estresse das pessoas próximas afete seu equilíbrio. As palavras têm força, por isso é preciso tomar cuidado com elas para não provocar desavenças.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente buscar equilíbrio e ter mais atenção aos fatores externos. As finanças podem ser abaladas com a Lua Cheia encontrando Saturno no setor material, o que sugere situações imprevistas que prejudicam o orçamento e o emocional instável impacte a vida.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Convém reduzir o estresse e a carga de trabalho. A Lua Cheia encontra Saturno em seu signo, podendo lhe deixar vulnerável a rompantes de temperamento que prejudicam sua imagem. Ações equivocadas tendem a colocar em risco os afazeres e afetam o trato humano.