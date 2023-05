Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (31)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É preciso se recolher e buscar amadurecer, já que a Lua segue para o setor íntimo. As parcerias desenvolvidas no cotidiano tendem a passar por um momento de estranhamento emocional, o que demanda discrição e respeito à privacidade, a fim de evitar atritos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente zelar por sua privacidade, mas também busque ter empatia com o entorno. Lua e Vênus tensionadas entre o setor do cotidiano e o comunicativo podem alertar sobre a falta de empatia no trato interpessoal e um excesso de sensibilidade ao lidar com os problemas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure melhorar a qualidade do seu dia a dia. A tensão da Lua com Vênus entre as casas social e material persiste, podendo alertar para a necessidade de se expor com o devido cuidado e controlar os gastos, especialmente se for investir em prazeres.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque manter discrição emotiva para não sobrecarregar as pessoas próximas e aliviar a mente e relaxar. Frustrações emocionais tendem a aflorar frente à tensão Lua-Vênus entre o setor familiar e seu signo, o que prejudica sua relação com o entorno e as demandas de rotina.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É necessário evitar especulações sobre as dificuldades. Tente neutralizar a ansiedade, diminuir o ritmo de trabalho e descansar. Persiste a tensão Lua-Vênus entre o setor comunicativo e o de crise, o que pode lhe predispor a um transbordamento emocional na dificuldade de lidar com os obstáculos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure evitar embates diretos se tiver que tratar de assuntos urgentes. Conflitos territoriais tendem a se fazer presentes com a tensão Lua-Vênus entre o setor material e o das amizades, o que demanda uma postura mais preservada ao tratar de interesses comuns aos relacionamentos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente evitar remoer os fracassos e adotar uma postura prática diante dos acontecimentos. Como sugere a tensão Lua-Vênus entre seu signo e o setor do trabalho, expectativas frustradas de realização tendem a prejudicar a autoestima. Cuidado!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure avaliar as situações com imparcialidade e zelar por autocuidado, além de minimizar a exposição pública, visto que a Lua ingressa em seu signo. Seu emocional tende a ficar em desequilíbrio, o que acaba prejudicando a gestão dos desafios e o seu bem-estar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Lua e Vênus seguem tensionadas entre o setor de amizades e o íntimo, podendo destacar contrastes difíceis de conciliar nas relações, o que rende grande frustração emotiva. Forçar resoluções tende a ser complicado nesta fase. Busque se recolher e cuidar de si.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Convém não permitir que o ego afete o bom senso, buscando ser mais empática e colaborativa. As parcerias de trabalho podem levar a desestabilização com Lua e Vênus tensionadas entre o setor profissional e o de relacionamentos, por conta de vaidades feridas. Cuidado!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante viver o presente de maneira mais atenta, valorizando as ações que você consegue realizar. Neste momento, a falta de perspectiva sobre projetos pessoais de relevância tende a gerar decepção, com Lua e Vênus no segmento espiritual-cotidiano.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque se conectar com o que lhe proporciona bem-estar. Lua e Vênus tensionadas entre o setor íntimo e o social podem demandar uma postura mais focada na vida privada para preservar seus interesses e ficar menos vulnerável a interferências do entorno imediato.