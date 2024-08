Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (31)

Áries

Chegou o momento de buscar acordos diplomáticos, mas sem forçar enfrentamentos. A comunicação tende a se apresentar como um poderoso vetor de conhecimento frente ao encontro entre Lua e Júpiter na casa das ideias, podendo ser canalizada para superar os problemas.

Touro

A generosidade pode marcar o trato interpessoal, mas é preciso definir limites. Lua e Júpiter juntos na área material tendem a impulsionar sua capacidade gestora, o que lhe ajuda a potencializar recursos, equilibrar os gastos e evitar desperdício.

Gêmeos

Tente buscar estabilidade e evitar correr riscos. A autoestima tende a se elevar com Lua e Júpiter em seu signo, deixando-lhe confiante para buscar oportunidades de crescimento em sua vida. Mas Saturno tensionado pode alertar contra imediatismos, por isso busque evitar tomar decisões precipitadas.

Câncer

Procure direcionar o foco para as soluções, em vez de remoer os problemas. Lua e Júpiter seguem na área de crise, podendo lhe ajudar a extrair oportunidades dos desafios. Contudo, a melancolia tende a prejudicar a percepção dos fatos.

Leão

O encontro Lua-Júpiter no setor das amizades tende a nutrir o companheirismo nas relações, de forma que o apoio mútuo se mostra relevante. Contudo, é preciso ser criteriosa na gestão compartilhada de recursos e definir limites para os gastos financeiros.

Virgem

Procure valorizar seus objetivos sem abrir mão da sua qualidade de vida, fazendo escolhas sensatas. Oportunidades no âmbito profissional tendem a tomar corpo. Contudo, Saturno tensionado pode alertar para o risco de assumir muitas demandas.

Libra

Busque manter a mente aberta, mas é preciso evitar correr riscos. O pensamento tende a se expandir em busca de oportunidades frente ao encontro Lua-Júpiter. Contudo, a tensão de ambos com Saturno pode pedir senso analítico e crítico para evitar decisões equivocadas que impactem sua vida.

Escorpião

É preciso ter critério e avaliar os riscos. Lua e Júpiter no setor patrimonial tendem a favorecer ações voltadas à expansão dos seus objetivos e dos recursos destinados a estruturar seus projetos, apesar da tensão com Saturno contraindicar ações sem planejamento.

Sagitário

Procure se certificar de estar em companhia confiável. O encontro Lua-Júpiter na área de relacionamentos tende a favorecer ações coletivas, mas é preciso ter critério na exposição da sua imagem para preservar seus interesses de interferências externas, visto a tensão com Saturno.

Capricórnio

É fundamental fazer acordos com as pessoas próximas e evitar decisões arbitrárias. Lua e Júpiter se encontram no setor do cotidiano, podendo ampliar o olhar para as oportunidades que cercam o dia a dia. Contudo, Saturno tensionado pode pedir uma avaliação crítica antes de tomar decisões.

Aquário

Busque evitar misturar dinheiro e amizades para não ter prejuízos em ambas as áreas. O encontro Lua-Júpiter tende a lhe deixar aberta ao usufruto dos lazeres coletivos. Mas a tensão com Saturno pode pedir um olhar criterioso para as finanças, de modo a evitar gastos que rendam dívidas.

Peixes

Com o encontro entre Lua e Júpiter, as oportunidades e os desafios nas relações tendem a ficar evidentes, o que ajuda com ações direcionadas em prol de melhorias. Pode haver um contraste entre ideias inovadoras e valores tradicionais, o que exige equilíbrio.