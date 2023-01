Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (4)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Neste momento, procure não perder a compostura ao se deparar com desafios estressantes, conforme alerta a tensão Lua-Netuno. Você pode se mostrar mais segura de si ao expor seus pontos de vista, o que acaba despertando respeito e confiança.

TOURO (21/4 a 20/5)

Como alerta Netuno tensionado à Lua, é preciso ter cuidado para não se impor em detrimento do bem-estar emotivo no trato humano. O foco nas responsabilidades tende a lhe guiar durante essa jornada, o que lhe leva a alcançar eficácia e eficiência.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Que tal tentar se libertar de ilusões? A Lua segue em equilíbrio com Marte em seu signo, o que tende a indicar fortalecimento de valores e

objetivos de vida, o que é fundamental para atuar com foco e perseverança.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque não dar espaço à melancolia, considerando que Netuno na casa espiritual entra em tensão com a Lua. Talvez seja preciso recuar algumas vezes como estratégia, tentando reavaliar metas e procedimentos, além de programar ações pontuais a longo prazo.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso não negligenciar suas necessidades pessoais, conforme alerta a tensão lunar com Netuno. A tendência é que você tenha mais comprometimento com os afazeres coletivos, pois há um forte senso de responsabilidade comunitário.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure ter mais cautela no trato interpessoal, visto que o momento pode abrir caminho para desafetos. Empenho e critério tendem a guiar suas ações em prol das ambições profissionais, considerando a harmonia lunar com Marte e Saturno no circuito do trabalho.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente não criar expectativas que as pessoas não consigam cumprir. Sua prestatividade tende a se elevar frente a causas importantes de âmbito comunitário, dada a harmonia lunar com Marte e Saturno no eixo espiritual-social, o que ajuda a fortalecer as parcerias.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Busque não descuidar dos aspectos humanos. A vida privada pode demandar maior empenho e prevenção frente à harmonia lunar com Marte e Saturno no circuito íntimo. Sendo assim, tente avaliar o que você precisa fazer neste momento.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É preciso não deixar de atender às responsabilidades, visto que pode haver fragilidades emotivas. A Lua harmonizada a Marte e Saturno no eixo relacionamentos-comunicação pode destacar que é um momento positivo para alinhar os interesses coletivos e atuar de forma articulada com o entorno.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Netuno tende a alertar para a necessidade de aperfeiçoar a qualidade da interação humana. Seu empenho na gestão do cotidiano pode seguir firme frente à harmonia lunar com Marte e Saturno no eixo cotidiano-material, alcançando bons resultados.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É preciso manter as expectativas dentro da sua realidade econômica. Você tende a ter um forte senso de responsabilidade social para buscar engajamento em causas coletivas, conforme sugere a harmonia lunar com Marte e Saturno entre o setor social e seu signo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Conforme alerta Netuno tensionado em seu signo, procure não negligenciar suas necessidades emocionais. Você tende a canalizar suas energias para as devidas providências, devido a uma maior consciência dos desafios na

vida doméstica que você apresenta agora.