Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (5)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A expressão emotiva pode aflorar, favorecendo os afetos, mas Saturno tensionado demanda sobriedade diante das dificuldades. Procure adotar uma postura mentalmente aberta e comunicativa, visto o encontro Lua-Mercúrio-Júpiter.



TOURO (21/4 a 20/5)

A criatividade tende a ganhar força, mas é preciso não deixar a disciplina de lado. O encontro Lua-Mercúrio-Júpiter pode elevar sua capacidade de gestão, enquanto ativa seu senso de oportunidade em prol dos seus objetivos na carreira, devido a harmonia com Plutão.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Dado o encontro Lua-Mercúrio-Júpiter em harmonia com Plutão, seus horizontes tendem a se expandir e lhe motivar a criar oportunidades ricas de significado para sua vida. Seu carisma pode emergir em prol da imagem pública, mas é importante proteger sua privacidade.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

O encontro entre Lua, Mercúrio e Júpiter tende a favorecer os processos introspectivos como caminho de amadurecimento e cura emocional. Tente praticar autocuidado e ser discreta sobre as dificuldades, visto a proximidade entre Sol, Lua e Vênus, além de Saturno tensionado.



LEÃO (23/7 a 22/8)

O apoio emocional faz a diferença, mas é importante evitar vínculos de dependência. Suas relações tendem a ser permeadas por uma atmosfera fraterna, o que fortalece seu círculo de confiança, dado o encontro entre Lua, Mercúrio e Júpiter e a harmonia deste trio com Plutão.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

O prazer pelo trabalho tende a se elevar, mas busque evitar sobrecarga. Suas metas profissionais podem tomar impulso com o encontro Lua-Mercúrio-Júpiter e a harmonia desse grupo com Plutão, o que lhe faz transformar desafios em oportunidades.



LIBRA (23/9 a 22/10)>

Sua postura tende a ser marcada por otimismo, mas tente não subestimar a complexidade das dificuldades, visto que Sol, Lua e Vênus se encontram. Lua, Mercúrio e Júpiter podem motivar a expansão dos horizontes pessoais, o que favorece os estudos e as viagens.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure buscar fortalecimento íntimo e seguir discreta quanto aos seus objetivos. Sua capacidade investigativa pode ficar apurada com os aspectos envolvendo Lua, Mercúrio, Júpiter e Plutão, o que lhe ajuda a estruturar sua vida, inclusive no viés patrimonial.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Prazeres coletivos podem ganhar corpo, mas é preciso ter controle dos gastos. As relações tendem a se harmonizar frente ao encontro Lua-Mercúrio-Júpiter, o representa um ponto de força frente aos problemas e oportunidades, visto a harmonia com Plutão.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É fundamental prevenir o estresse, conciliando trabalho e prazeres. Seu foco pode ser direcionado para as demandas do dia a dia nessa fase em que Lua, Mercúrio, Júpiter e Plutão se encontram, o que favorece a eficiência dos processos de gestão.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque se divertir em grupo, tomando cuidado para não gastar de forma exagerada, visto que Sol, Lua e Vênus se encontram. As trocas intelectuais tendem a se revelar estimulantes frente ao encontro entre Lua, Mercúrio-Júpiter, o que fortalece seu círculo social.



PEIXES (20/2 a 20/3)

A rotina tende a se mostrar positiva para uma vivência recolhida e voltada à estruturação da vida privada, visto que Lua, Mercúrio, Júpiter e Plutão se harmonizam entre si. O lar pode se revelar fonte de prazeres singulares, mas também de preocupações. Cuidado!