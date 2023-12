Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (6)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure estabelecer acordos com as pessoas do entorno. Sua capacidade de ajuste tende a se ampliar frente a situações de mudança que impactam no dia a dia. Contudo, Netuno tensionado pode pedir cautela.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante manter a vida organizada neste momento. Lazeres culturais podem se mostrar estimulantes, visto que diversificam a rotina. Mas Netuno tensionado tende a demandar equilíbrio entre prazeres e afazeres.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A Lua no setor familiar segue harmonizada a Urano e Plutão, podendo lhe levar a buscar uma conexão profunda com o lar. Entretanto, Netuno tensionado tende a alertar contra vínculos de dependência emotiva. Cuidado!

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Com a Lua no setor das ideias, o senso crítico pode aflorar, o que favorece um discurso transformador, mas Netuno tensionado tende a pedir empatia para evitar conflitos. Procure se mostrar acolhedora e conciliadora nesta fase.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Você tende a demonstrar coragem na gestão com a Lua na área material harmonizada a Urano e Plutão, mas é fundamental ser racional ao tomar decisões que possam impactar na vida financeira.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

As finanças tendem a pedir planejamento. Com a Lua em seu signo, seus objetivos podem ganhar corpo, o que lhe faz agir de maneira coragem. Netuno tensionado demanda maior discernimento entre realidade e ilusão.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O processo decisório tende a exigir planejamento racional. A Lua na área de crise pode promover mudanças em sua forma de enfrentar as dificuldades, fazendo-lhe adotar uma atitude libertadora, mesmo que seja difícil.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É preciso se mostrar racional e sensata. A tendência é que você busque engajamento social com a Lua na casa das amizades harmonizada entre Urano e Plutão. Netuno tensionado pode apontar idealizações excessivas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Neste momento, as parcerias podem demandar diplomacia. Seus objetivos profissionais tendem a ganhar corpo e deixar você mais corajosa nas ações. Contudo, Netuno tensionado alerta contra ilusões.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Encarar as dificuldades de ordem profissional com objetividade e bom senso é fundamental neste momento. Sua percepção crítica da vida tende a se ampliar, o que lhe leva a se libertar de crenças limitantes.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque evitar especulações sobre as dificuldades. A Lua segue harmonizada a Urano e Plutão, podendo nutrir sua força interior e lhe motivar a transformar sentimentos limitantes. Contudo, Netuno tensionado tende a render alguma tristeza.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Convém evitar decisões sem amadurecer previamente. As experiências coletivas tendem a impactar em sua percepção da vida e de si mesma, o que favorece mudanças, embora Netuno tensionado sugere para preservar sua autenticidade.

