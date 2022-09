Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (7)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Como alerta o encontro entre Lua, Saturno e Urano, busque ser cautelosa com as suas finanças, a fim de evitar gastos em excesso. Sua postura pode se revestir de energia no âmbito social, o que lhe faz articular contatos interessantes para sua vida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Eleva-se a produtividade, mas tente evitar imprudência, pois o encontro Lua, Saturno e Urano demanda cautela. Pode haver um forte comprometimento com as demandas, o que lhe faz agir de modo proativo na gestão do cotidiano, dada a harmonia entre Lua, Mercúrio e Marte.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante trocar ideias e organizar ações coletivas. Cuidado de conciliar os interesses para evitar polêmicas que levem a brigas, visto o encontro Lua-Saturno-Urano. Sua postura pode ficar mais confiante frente à harmonia entre Lua, Mercúrio e Marte e isso eleva o aproveitamento dos prazeres.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Você tende a estar mais segura, mas tente não negligenciar os interesses do entorno, como alerta o encontro Lua, Saturno e Urano. Lua, Mercúrio e Marte harmonizados tendem a despertar coragem e força de vontade frente aos contratempos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure saber compartilhar liderança e não se impor perante a maioria, como sinaliza o encontro envolvendo Lua, Saturno e Urano. Harmonizando os relacionamentos, a harmonia entre Lua, Mercúrio e Marte pode movimentar a comunicação, enquanto que motiva ações conjuntas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure ser prudente e valorizar o planejamento, já que Lua e Saturno em breve se encontram e entram em tensão com Urano. A harmonia entre Lua, Mercúrio e Marte pode lhe fortalecer frente aos aspectos do cotidiano, o que ajuda para que suas ideias sejam viáveis.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Cuidado para não se mostrar autoritária e acabar gerando conflitos territoriais, visto que Lua e Saturno se encontram e entram em tensão com Urano. Lua, Mercúrio e Marte podem evidenciar sua capacidade de agregar pessoas e de guiá-las rumo a ações em prol da coletividade.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É fundamental suavizar a postura e evitar atritos, devido ao encontro Lua-Saturno sob tensão com Urano. Suas atenções podem se dirigir às necessidades domésticas, o que ajuda com uma tomada de postura eficaz diante dos contratempos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque agir com mais sabedoria, a fim de evitar se envolver em polêmicas, visto o encontro Lua-Saturno sob tensão com Urano. Sua habilidade ao lidar com as pessoas tende a ficar em evidência com Lua, Mercúrio e Marte harmonizados, o que agrega pessoas em torno de suas ideias e ações.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure ser diplomática ao conversar com o entorno, pois o encontro Lua-Saturno sob tensão com Urano aponta que a intolerância pode favorecer atritos. Você tende a ter um forte senso empreendedor frente a harmonia Lua-Mercúrio-Marte e isso ajuda com ações bem articuladas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente evitar radicalismos, já que Lua e Saturno se encontram e entram em tensão com Urano, exigindo calma. Afloram estímulos sociais no encontro Lua-Mercúrio-Marte, o que ajuda com um intercâmbio de ideias que movimenta seu jeito de encarar o mundo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É essencial flexibilizar a postura nas relações para evitar críticas excessivas, pois Lua e Saturno se encontram e entram em tensão com Urano. A percepção melhorada dos problemas junto com a proatividade pode constituir seu ponto de força.