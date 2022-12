Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (7)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure cultivar sobriedade emotiva, visto a harmonia com Saturno. Nessa Lua Cheia o emocional tende a aflorar de maneira intensa nos processos comunicativos, o que pode acabar comprometendo sua imagem pública, além de possibilitar conflitos interpessoais.

TOURO (21/4 a 20/5)

Conforme sugere Saturno harmonizado, busque cultivar inteligência emocional. Você tende a se mostrar mais ambiciosa e territorialista nesse momento de Lua Cheia, o que lhe deixa vulnerável a investimentos arriscados e a se envolver em disputas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante buscar ter autocontrole e moderar o ritmo, conforme demanda a harmonia Lua-Saturno. Seus impulsos tendem a aflorar nessa Lua Cheia, o que deixa você suscetível a explosões de temperamento e a agir de forma precipitada a ponto de correr riscos. Cuidado!

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente reduzir os movimentos e se recolher, como indica a harmonia com Saturno. O drama tende a se fazer presente de modo intenso nessa Lua Cheia. Com isso, a gestão dos obstáculos pode ser dificultada e faz você parecer alguém de difícil convívio.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Os vínculos de confiança podem se fortalecer agora, mas cuidado para não ficar à mercê do entorno imediato, devido à tensão com Sol e Netuno. Afloram o companheirismo e a empatia com a Lua Cheia harmonizada a Marte, o que gera comprometimento coletivo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure administrar as responsabilidades com ética, como sinaliza a harmonia com Saturno. Seu comprometimento com o trabalho tende a se elevar durante este momento astrológico. Contudo, é importante ter mais cuidado com a competitividade prejudicial.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque se mostrar discreta sobre os seus planos e procure evitar se envolver em polêmicas, conforme sugere a tensão lunar com Sol e Netuno. Sua força de vontade tende a se elevar com a Lua Cheia, o que lhe conduz com persistência na defesa dos seus interesses.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Como sugere a harmonia com Saturno, tente se manter mais discreta no trato humano e se concentrar nas prioridades. Nesse momento de Lua Cheia, você pode sentir um turbilhão emocional, visto que esse astro encontra Marte, o que demanda autocuidado e bom senso.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você deve procurar somar esforços e não ficar competindo. As demandas coletivas tendem a ganhar corpo nessa Lua Cheia, o que demanda união com diplomacia, a fim de otimizar ações e, ao mesmo tempo, evitar conflitos nesta fase.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É preciso planejar as ações para o cumprimento de prazos e amenizar os fatores de estresse que tendem a se elevar frente à tensão com Sol e Netuno. A proatividade pode tomar corpo na gestão do dia a dia, visto que a Lua entra na fase Cheia e encontra Marte.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você tende a alcançar bons resultados se for criteriosa, dada a harmonia com Saturno. As demandas sociais podem demandar ainda mais atenção nessa fase de Lua Cheia. Contudo, é importante estabelecer limites, a fim de evitar sobrecarga física e emotiva.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Que tal zelar por bem-estar? As demandas domésticas podem pedir maior envolvimento nessa Lua Cheia. Para isso, é necessário ter mais senso de organização e capacidade diplomática, buscando evitar qualquer tipo de sobrecarga e também conflitos interpessoais.