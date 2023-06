Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (7)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure se abrir ao intercâmbio de ideias, valorizado pela harmonia Sol-Lua. O encontro Lua-Plutão na área de amizades lhe fazer cultivar laços profundos com o entorno imediato. Contudo, é importante evitar o apego e saber respeitar o espaço dos outros.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque neutralizar os excessos emocionais e cultivar inteligência emotiva. As demandas profissionais podem pedir uma postura analítica e capaz de administrar as dificuldades, visto que Lua e Plutão se encontram no setor do trabalho.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante seguir imparcial e confiante. Lua e Plutão na área espiritual a favorecer a introspecção e a análise crítica dos obstáculos, contudo, do ponto de vista emotivo você pode ficar vulnerável a pensamentos negativos e a uma postura introvertida.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Convém dar valor à privacidade, o que é essencial para refletir serenamente sobre os acontecimentos. Os obstáculos podem promover um processo de transformação interior que ajuda com o autoconhecimento, visto que a Lua no setor íntimo encontra Plutão e se harmoniza com o Sol.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Como pede a harmonia Sol-Lua, procure evitar confrontos e atuar de forma diplomática. Desafios interpessoais tendem a tomar corpo nesta fase, o que acaba sendo um entrave para a convivência com o entorno imediato, inclusive no âmbito profissional.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente minimizar as críticas negativas e facilitar a comunicação, visto que os contratempos podem ser superados através da colaboração e de uma postura aberta. Afloram insatisfações frente ao encontro Lua-Plutão na área do cotidiano.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É essencial cultivar paz interior frente às dificuldades. Lua e Plutão se encontram no setor social, podendo indicar a importância de atuar com bom senso quando se trata da exposição da sua imagem, como também nos gastos com lazer.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure demonstrar maturidade e facilitar a comunicação, visto a harmonia Sol-Lua. Situações delicadas deixam você um pouco mais negativa e na defensiva, o que prejudica o trato humano e os acordos necessários para enfrentar os obstáculos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque ser mais sutil e flexível. O encontro Lua-Plutão no setor das ideias e da comunicação estimula o pensamento analítico e crítico, o que demanda mais cautela, evitando que o discurso não ganhe contornos pessimistas e dificulte o diálogo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O momento astrológico tende a demandar critério na gestão financeira, de modo a enfrentar limitações e se adaptar a fatores externos. Contudo, é importante você não se deixar levar pela avareza, demonstrando generosidade em gestos simples.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Convém prezar pela privacidade, evitando se fechar ao diálogo pacífico. Seu senso crítico tende a se fortalecer com o encontro Lua-Plutão em seu signo, o que lhe leva a endurecer sua postura em prejuízo dos relacionamentos do dia a dia.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A harmonia familiar tende a se revelar um importante suporte emocional, visto a harmonia Sol-Lua. Os obstáculos tendem a oferecer oportunidades de mudança neste momento, o que exige amadurecimento e estratégias para evitar transtornos