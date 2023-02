Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (8)

Áries

Você tende a ficar mais criteriosa e sofisticada, mas procure não se deixar levar pelo autoritarismo e por gastos em excesso. Ideias inovadoras podem ganhar corpo com a Lua harmonizada a Urano, Mercúrio e Plutão, o que ajuda com o aprimoramento da qualidade do dia a dia.

Touro

Elevam-se suas expectativas de crescimento individual frente à harmonia lunar com Urano, Mercúrio e Plutão, assim como a autoconfiança ao externar opiniões críticas sobre temas sociais. Busque não se deixar levar pela intolerância com quem pensa diferente.

Gêmeos

Mais cuidado para não negligenciar seu bem-estar físico e emocional. Dada a harmonia lunar com Urano, Mercúrio e Plutão, o recolhimento íntimo tende a favorecer a articulação do pensamento crítico, o que beneficia o amadurecimento e também a produção intelectual.

Câncer

Tente evitar grosserias para não afetar o diálogo. Sua postura tende a ficar mais objetiva e racional no trato humano, o que ajuda a dar objetividade à comunicação, pois a Lua segue harmonizada a Urano, Mercúrio e Plutão. Procure ter mais leveza nas críticas.

Leão

Sua capacidade de análise pode se elevar, o que favorece a gestão financeira e a rotina de trabalho. Isso também lhe ajuda a fazer frente a cenários de mudanças, pois a Lua se harmoniza a Urano, Mercúrio e Plutão. Busque não deixar que suas ambições façam você correr riscos.

Virgem

Procure dar valor às suas ambições, mas é importante não se deixar guiar pela ganância. Busque atuar com ética. A Lua em seu signo segue harmonizada a Urano, Mercúrio e Plutão, podendo ampliar sua análise crítica e de suas possibilidades de expansão como pessoa.

Libra

Neste momento, é fundamental cultivar tranquilidade e evitar reagir emocionalmente a situações que você não gosta. Seu desempenho na gestão dos contratempos pode se elevar frente à harmonia lunar com Urano, Mercúrio e Plutão, o que lhe ajuda a articular soluções inteligentes.

Escorpião

Busque não permitir que o discurso mais racional prejudique sua sensibilidade e empatia. A harmonia lunar com Urano, Mercúrio e Plutão tende a destacar seu poder de convencimento no trato humano. Isso porque você pode contar com uma poderosa argumentação crítica.

Sagitário

Tente flexibilizar a postura no trato humano. O senso analítico tende a favorecer seu desempenho profissional, ajudando-lhe a chegar ao centro de questões fundamentais e montar estratégias de atuação, já que a Lua segue harmonizada a Urano, Mercúrio e Plutão.

Capricórnio

Procure ser mais respeitosa no trato humano. Reflexões profundas e que contem com um forte senso crítico tendem a aflorar agora, o que faz você se posicionar com firmeza com relação a seus valores e objetivos, visto que a Lua se harmoniza a Urano, Mercúrio e Plutão.

Aquário

É preciso evitar ficar na defensiva em situações de conflito interpessoal. A introspecção analítica tende a ajudar você a elevar o grau de compreensão sobre os desafios e também a formular estratégias, considerando a harmonia lunar com Urano, Mercúrio e Plutão.

Peixes

Busque não forçar a barra, já que com Marte, Vênus e Netuno tensionados à Lua os ânimos tendem a se abalar facilmente. Sua percepção das necessidades que podem permear as relações fica apurada frente à harmonia lunar com Urano, Mercúrio e Plutão, deixando-lhe segura para propor acordos.