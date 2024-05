Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (8)

Áries

Você tende a adotar uma postura generosa e guiada por valores elevados, com a Lua Nova em harmonia a Vênus, Sol, Júpiter e Urano na área material. Contudo, busque evitar se expor de forma indiscriminada, privilegiando contatos próximos.

Touro

Procure investir em seus talentos. A autoestima elevada tende a lhe guiar rumo a experiências aprazíveis e que agreguem significado à sua vida, visto a Lua Nova em harmonia a Vênus, Sol, Júpiter e Urano em seu signo.

Gêmeos

Convém se abrir às mudanças. O recolhimento emocional tende a ser fundamental frente às dificuldades, o que lhe ajuda a se reestruturar intimamente e a definir estratégias, visto que a Lua Nova segue harmonizada a Vênus, Sol, Júpiter e Urano na área de crise.

Câncer

Busque manter discrição sobre os desafios pessoais. Os prazeres ligados ao social tendem a ganhar corpo frente ao encontro da Lua Nova com Vênus, Sol, Júpiter e Urano na área das amizades, o que lhe deixa emocionalmente acessível.

Leão

É fundamental ser criteriosa nas parcerias, privilegiando contatos de confiança. Abordagens criativas podem lhe colocar na trilha de oportunidades profissionais, pois a Lua Nova segue harmonizada a Vênus, Sol, Júpiter e Urano na área do trabalho.

Virgem

A Lua Nova segue harmonizada a Vênus, Sol, Júpiter e Urano na área espiritual, podendo favorecer atividades que conciliem prazer e autoconhecimento. Convém se adequar suas rotinas aos acontecimentos, buscando se adaptar às transformações.

Libra

Procure fazer escolhas coerentes com seus valores. O fortalecimento interior promovido pelo encontro da Lua Nova com Vênus, Sol, Júpiter e Urano no setor íntimo tende a lhe deixar segura para sair da zona de conforto e experimentar novas situações.

Escorpião

Busque fortalecer o círculo de confiança, já que Lua e Plutão se harmonizam no eixo íntimo-familiar. Momento de reaproximações e redescoberta de afinidades, trazendo uma nova perspectiva às parcerias, pois a Lua Nova segue harmonizada a Vênus, Sol, Júpiter e Urano.

Sagitário

É importante somar esforços com as pessoas do entorno ao lidar com situações de mudança. Os encontros da Lua Nova com Vênus, Sol, Júpiter e Urano podem sugerir um momento de resgate de prazeres na vivência com o dia a dia, enquanto motivam o exercício criativo.

Capricórnio

Convém ser seletiva nos gastos financeiros e conciliar os prazeres com a gestão do dia a dia. Os lazeres coletivos tendem a ficar em evidência com a Lua Nova harmonizada a Vênus, Sol, Júpiter e Urano na área social, o que favorece trocas culturais importantes.

Aquário

Tente ser criteriosa na exposição pública, analisando muito bem seus contatos. O lar pode promover experiências interessantes envolvendo prazeres e a gestão da vida doméstica, como sugere o encontro da Lua Nova com Vênus, Sol, Júpiter e Urano na área familiar.

Peixes

Procure encarar os problemas como caminhos de aprimoramento, visto a harmonia Lua-Plutão no eixo familiar-crise. A Lua Nova tende a lhe trazer desenvoltura no trato humano, o que leva a troca de ideias e à fruição de lazeres culturais.

