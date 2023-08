Confira a previsão do horóscopo para quarta-feira (9)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure se mostrar diplomática ao abordar os problemas do dia a dia, visto que a Lua adentra a casa das ideias. Lua e Urano seguem juntos na casa material, podendo pedir cautela com as finanças e mais estratégia ao lidar com situações de mudança.

TOURO (21/4 a 20/5)

A gestão financeira tende a pedir seletividade e disciplina, pois a Lua adentra a casa material. É possível que você adote abordagens mais corajosas ao lutar por seus objetivos, com Lua e Urano juntos em seu signo e harmonizados a Plutão, mas tente não deixar de lado seus afetos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque ser mais seletiva ao conciliar trabalho e família. O pensamento estratégico tende a ganhar força com Lua e Urano juntos na área de crise e harmonizados a Plutão. Contudo, convém não permitir que falte empatia no trato humano, devido à tensão com Vênus.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

As dificuldades podem pedir racionalidade. Estímulos sociais tendem a ganhar corpo com o encontro Lua-Urano na casa das amizades. Mas é importante ter cautela na exposição íntima e nos gastos com o lazer, visto os aspectos com Vênus e Plutão.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure se manter diplomática frente aos conflitos territoriais, já que a Lua adentra a área de amizades. Sua capacidade de gestão tende a se revestir de criatividade e estratégia com Lua, Urano e Plutão harmonizados no circuito profissional, mas busque não se deixar guiar pelo ego.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É fundamental manter a diplomacia nas parcerias, visto que a Lua adentra a casa do trabalho. Tente pensar fora de modelos convencionais, pois isso diferencie na interação com grupos, embora Vênus tensionada possa alimentar o egocentrismo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque não impor o que você acredita, já que a Lua segue para a casa espiritual. O fortalecimento interior motivado pelo encontro Lua-Urano no setor íntimo tende a lhe fazer se mostrar empenhada na expressão das ideias. Contudo, Vênus tensionada pode pedir discrição.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A tendência é que você valorize companhias estimulantes e em sintonia com seus objetivos, visto Lua e Urano juntos na área de relacionamentos. Contudo, Vênus tensionada pode indicar desafetos. Procure evitar se expor sem critério.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Convém tomar cuidado com os gastos desnecessários. Tente evitar se envolver em disputas de poder. Ideias inovadoras tendem a elevar a qualidade da gestão do dia a dia, visto que Lua e Urano juntos na área do cotidiano se harmonizam com Plutão.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque aperfeiçoar sua capacidade de planejamento. Sua percepção crítica sobre as transformações sociais tende a lhe fazer aprimorar sua relação com a coletividade, visto a harmonia entre Lua, Urano e Plutão. Contudo, Vênus tensionada pode pedir atenção à vida íntima.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É preciso aperfeiçoar a comunicação nas parcerias. Os processos reflexivos ganham força frente à harmonia entre Lua, Urano e Plutão, o que ajuda a estabelecer prioridades e estratégias. Entretanto, Vênus tensionada pode pedir empatia com o entorno.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Que tal prezar pela razão? Adotar uma mente arrojada lhe fará valorizar as oportunidades de mudança por trás dos problemas, visto que Lua e Urano juntos no setor das ideias se harmonizam a Plutão. Mas Vênus tensionada pode alertar quanto a idealizações excessivas.