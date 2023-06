Confira a previsão do horóscopo para quinta (15)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure fazer um planejamento criterioso. O encontro Lua-Urano na área material tende a lhe deixar mais decidida e aberta a empregar recursos em prol dos seus interesses. Contudo, é importante evitar que os gastos ultrapassem o orçamento.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente direcionar o senso crítico para o planejamento e fazer acordos, visto que a Lua adentra a casa material. Você tende a se mostrar mais espontânea frente ao encontro Lua-Urano em seu signo, mas busque evitar que impulsos agressivos ganhem força e prejudiquem as relações e o diálogo.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Convém fortalecer seu senso crítico através de meditação e estudo. Os contratempos tendem a pedir coragem e capacidade de adaptação com Lua e Urano juntos na área de crise. Mas é preciso saber recuar por falta de estratégias, visto a tensão com Marte.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Estímulos provenientes do meio social tendem a motivar você a se engajar em ações coletivas, visto Lua e Urano no setor das amizades. Contudo, Marte pode alertar sobre conflitos territoriais. Procure ser cautelosa e criteriosa ao tomar decisões.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Com o encontro Lua-Urano na casa do trabalho, as ambições podem aflorar, mas tente não se deixar levar pelos instintos, devido à tensão com Marte. É importante articular seus interesses com o entorno imediato e buscar acordos

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A Lua adentra a casa do trabalho e tende a pedir foco e bom senso na gestão das responsabilidades. Lua e Urano seguem na área espiritual, podendo lhe estimular a trilhar horizontes mais amplos. Contudo, Marte tensionado demanda moderação, a fim de evitar riscos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure cultivar senso crítico para amadurecer seus interesses antes de agir. O encontro Lua-Urano no setor íntimo tende a deixar você instintiva e disposta a superar seus limites, mas é preciso não deixar o bom senso de lado

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A Lua no setor íntimo tende a pedir introspecção e amadurecimento. A tendência é que você busque estímulos nas parcerias com Lua e Urano na área de relacionamentos. Contudo, procure ser diplomática ao lidar com conflitos territoriais.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Neste momento astrológico, as parcerias exigem diplomacia e acordos. A busca por inovação tende a lhe fazer diversificar o dia a dia, mas procure ser seletiva na tomada de decisões e evitar correr riscos, devido à tensão com Marte.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

As responsabilidades do dia a dia demandam comprometimento, visto que a Lua adentra o setor das rotinas. Devido à tensão com Marte, a busca por trocas em rede tende a se elevar com o encontro Lua-Urano na casa social, mas é preciso não deixar de zelar pela privacidade.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Lazeres intelectuais introspectivos tendem a ganhar corpo com a Lua adentrando a casa dos prazeres. Afloram proatividade e versatilidade na gestão da vida doméstica com Lua e Urano juntos na área familiar, buscando conciliar seu ritmo ao do entorno imediato.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Cultivar introspecção pode ajudar com seu equilíbrio interior. Devido à tensão de ambos com Marte, você tende a ficar expressiva frente ao encontro Lua-Urano na casa comunicativa, o que demanda bom senso para evitar excessos.