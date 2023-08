Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (10)

ARIES (21/3 a 20/4)

Procure prezar pela autodisciplina e buscar formas construtivas de lidar com as dificuldades. Desafios nas interações com o entorno imediato e para lidar com o fluxo de informações, o que aumenta o estresse.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante evitar misturar negócios e amizades, pois o risco de prejuízos pode se revelar alto. Com a Lua na área material, conflitos de território tendem a ganhar corpo agora, demandando um exercício de empatia e diplomacia.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Convém moderar o ritmo e estabelecer objetivos dentro de suas possibilidades. A tendência é que você fique sob forte pressão das responsabilidades do dia a dia, o que prejudica não só o bem-estar físico, como também o mental e o emocional.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Neste momento, procure evitar especulações e busque se recolher. Os processos mentais e comunicativos tendem a ficar em desequilíbrio hoje, o que predispõe você a interpretações equivocadas dos acontecimentos e reações exageradas.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Administrar as incompatibilidades é fundamental. Procure evitar criar expectativas que os outros não possam cumprir. O meio social tende a passar por conflitos, deixando mágoas e prejudicando as relações.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente cultivar equilíbrio emotivo e agir de modo diplomático, negociando soluções. O meio profissional tende a se mostrar fonte de estresse, prejudicando não só seu rendimento, como também abalando as parcerias em desenvolvimento.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque definir limites saudáveis ao lidar com as adversidades e expressar suas ideias e emoções de forma transparente. Possíveis dificuldades em encarar os problemas, o que tende a lhe deixar vulnerável a estresse. Cuidado!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É preciso praticar o autocuidado. A tendência é que você vivencie os acontecimentos com profundidade. Por isso, busque ter atenção para não valorizar demais os problemas e se sabotar com pensamentos limitantes, visto a tensão da Lua.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Convém se mostrar mais conciliadora. Os relacionamentos e o diálogo tendem a se desestabilizar, prejudicando a qualidade da convivência doméstica e no ambiente de trabalho, além de abalar a produtividade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A vida cotidiana tende a se revelar particularmente estressante, o que demanda estabelecer prioridades para evitar sobrecarga de responsabilidades. Procure cuidar da saúde e conciliar trabalho e descanso.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque se mostrar seletiva ao se expor e evitar tomar lado nas discussões. As experiências vivenciadas na coletividade podem se revelar complicadas, especialmente por incompatibilidades que ganham corpo em meio à intolerância.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Os relacionamentos desenvolvidos no cotidiano podem passar por um momento de instabilidade, e isso pede um exercício constante de diplomacia. Procure dar espaço às pessoas próximas e se mostrar aberta a acordos.