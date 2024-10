Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (10)

Áries

Procure desenvolver capacidade de adaptação e se expressar de forma construtiva. Desafios na esfera profissional tendem a impactar na sua reputação, visto que a Lua Crescente tensionada a Sol, Mercúrio e Marte pode sugerir contrastes entre seus objetivos e parcerias.

Touro

Tente abrir a mente ao aprendizado, visto a harmonia entre Lua, Plutão e Urano. O momento pode pedir equilíbrio entre os objetivos e a rotina, além de sabedoria para mitigar os fatores que prejudiquem a qualidade da comunicação, devido à Lua Crescente tensionada a Sol, Mercúrio e Marte.

Gêmeos

É preciso valorizar a introspecção criativa, como sugere a harmonia entre Lua, Plutão e Urano. A busca por prazer tende a se intensificar de forma a suprir lacunas emocionais. Tente evitar excessos que afetem à intimidade, visto que a Lua Crescente segue tensionada a Sol, Mercúrio e Marte.

Câncer

Busque desenvolver inteligência emocional, como aponta a harmonia entre Lua, Plutão e Urano. O momento pode ser marcado por tensões nas dinâmicas interpessoais, o que prejudica as parcerias e o círculo de confiança, pois a Lua Crescente segue tensionada a Sol, Mercúrio e Marte.

Leão

Sua capacidade estratégica pode lhe ajudar, visto a harmonia entre Lua, Plutão e Urano. A gestão da rotina tende a se revelar desafiadora, o que pede capacidade organizativa e resiliência, pois a Lua Crescente segue tensionada a Sol, Mercúrio e Marte.

Virgem

Procure valorizar experiências no âmbito do círculo íntimo, como sugere a harmonia entre Lua, Plutão e Urano. Com a Lua Crescente tensionada a Sol, Mercúrio e Marte, as interações sociais tendem a ficar sujeitas a conflitos ideológicos e territoriais, o que exige autocontrole e diplomacia.

Libra

Tente articular estratégias em colaboração com o entorno, visto a harmonia entre Lua, Plutão e Urano. A gestão do cotidiano pode pedir senso de prioridade para conciliar vida familiar e profissional, além de medidas de prevenção ao estresse, devido à Lua Crescente tensionada a Sol, Mercúrio e Marte.

Escorpião

Sua postura tende a um extravasamento emocional importante frente à tensão da Lua Crescente com Sol, Mercúrio e Marte, o que prejudica o pensamento racional e a sua capacidade de ação. Busque avaliar os fatos sob perspectivas diversas, como sugere a harmonia entre Lua, Plutão e Urano.

Sagitário

É preciso se cercar de estímulos no cotidiano, visto a harmonia entre Lua, Plutão e Urano. As finanças tendem a ficar à mercê de arroubos emocionais com a Lua Crescente tensionada a Sol, Mercúrio e Marte. Sendo assim, busque evitar recorrer ao consumismo como modo de compensar carências afetivas.

Capricórnio

Dada a harmonia entre Lua, Plutão e Urano, tente valorizar atividades que reforcem a cumplicidade. As relações podem ficar vulneráveis a conflitos frente aos encontros tensos da Lua Crescente com Sol, Mercúrio e Marte, o que pede capacidade diplomática e respeito pelo espaço alheio.

Aquário

É fundamental manter os impulsos sob controle e buscar um recolhimento estratégico, dada a harmonia entre Lua, Plutão e Urano. A mente tende a ficar sujeita a especulações sobre os desafios e que prejudicam a autoestima, visto que a Lua Crescente segue tensionada a Sol, Mercúrio e Marte.

Peixes

Convém não perder a compostura. Os aspectos tensos da Lua Crescente com Sol, Mercúrio e Marte tendem a destacar um momento desafiador para conciliar a vida social e a privada, o que exige uma diplomática capacidade de negociação, como sugere a harmonia entre Lua, Plutão e Urano.

Veja seu horóscopo personalizado