Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (11)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente se abrir aos acordos. Lua e Plutão juntos no setor das amizades entram em tensão com Mercúrio, podendo evidenciar problemas para equilibrar os interesses nas parcerias. Tenha cautela ao revisar acontecimentos para identificar o que precisa ser mudado.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante reduzir o ritmo e avaliar tanto as dificuldades devido a fatores externos como as falhas internas. Os contratempos de gestão tendem a se revelar particularmente complicados com Lua e Plutão no setor do trabalho e tensionados a Mercúrio.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Evitar especulações sobre os desafios e procure atuar dentro de suas possibilidades. Suas reflexões podem ser direcionadas para problemas com Lua e Plutão juntos no setor espiritual e tensionados a Mercúrio, colocando em dúvida as ideias e a fé em si mesma.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O encontro Lua-Plutão no setor íntimo a estimular um processo de transformação interior que exige um afastamento do meio social, devido à tensão com Mercúrio. Busque se reconectar com você mesmo e a dar valor às ações que deixem sua vida saudável.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure evitar remoer os problemas e refletir sobre como minimizar os conflitos. Você tende a aperfeiçoar sua percepção das pessoas com Lua e Plutão juntos no setor de relacionamentos. Contudo, tente guardar para si suas reflexões.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É importante adotar um ritmo mais moderado e evitar desperdício de energia, visto que a Lua fica minguante e se encontra de modo tenso com Sol e Urano. O dia a dia pode demandar um olhar crítico e imparcial para aprimorar processos frente a cenários de mudança.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure reduzir a exposição pública para avaliar o ambiente com imparcialidade. A coletividade tende a passar por um momento de mudança associada a incompatibilidades, fazendo-lhe questionar a relevância de suas redes.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Este não é o momento de realizar mudanças, mas de reflexão e amadurecimento, já que a Lua entra na fase minguante e forma encontros tensos com Sol e Urano. A vida íntima tende a pedir um processo de revisão de prioridades.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente valorizar as reflexões, sem negligenciar o funcionamento do dia a dia. Os processos analíticos tendem a ganhar densidade, o que lhe faz identificar o que deve ser ajustado em áreas relevantes.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É fundamental avaliar maneiras de diminuir os gastos e encarar seu esforço como uma medida estratégica. Sua percepção das necessidades materiais tende a se mostrar mais detalhista frente ao encontro Lua-Plutão.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Seu senso crítico apurado frente ao encontro entre Lua e Plutão tende a lhe deixar criteriosa com relação aos processos, às pessoas e a si mesma. Isso demanda cautela para que o discurso não assuma tons acusatórios, dada a tensão com Mercúrio.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É importante reduzir de modo estratégico seus movimentos e privilegiar as reflexões, visto que a Lua fica minguante e tensionada a Sol e Urano. Os contratempos podem se revelar complexos nessa fase, o que exige habilidades intelectuais e perspicácia.