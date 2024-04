Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (11)

Áries

Tente aprender com os problemas em vez de se lamentar de forma contínua. O círculo de amizades pode lhe proporcionar um apoio relevante, o que lhe ajuda a avaliar os acontecimentos de forma mais perspicaz, como sugere a harmonia entre Lua e Plutão.

Touro

Busque evitar se envolver em conflitos territoriais, empregando a diplomacia para buscar acordos. A tendência é que você administre as demandas profissionais com senso analítico e estratégico, levando a ações transformadoras, dada a harmonia entre Lua e Plutão.

Gêmeos

Você tende a sentir um forte desejo de mudança emerge frente à harmonia Lua-Plutão, o que lhe faz valorizar situações novas e a transformar desafios em oportunidades. No entanto, é preciso evitar se aventurar sem analisar antes os riscos e definir estratégias de longo prazo.

Câncer

Procure não se deixar levar pelo rancor e pela impaciência em momentos de estresse. Lua e Plutão em harmonia tendem a lhe destacar o potencial de regeneração que se mostra fundamental para lidar com situações de crise, o que lhe ajuda a dar a volta por cima.

Leão

Suas parcerias podem vivenciar cumplicidade frente à harmonia Lua-Plutão, o que lhe ajuda a entender os sentimentos que permeiam tais vínculos e chegar ao centro de questões. No entanto, é preciso evitar forçar a barra, respeitando o espaço de cada um.

Virgem

Busque defender seu espaço de modo ético e íntegro, evitando se envolver em jogos de poder. Seus objetivos profissionais tendem a ficar fortes frente ao encontro Lua-Plutão, o que lhe leva a atuar de maneira focada e sagaz diante das oportunidades e dos problemas.

Libra

Tente evitar posicionamentos arbitrários ao lidar com as dificuldades. A harmonia entre Lua e Plutão pode promover um processo de transformação com reflexo positivo na imagem pública, visto que você transmite força interior e faz valer sua sensualidade.

Escorpião

Procure ser diplomática no trato humano e administrar os conflitos com sabedoria. Os processos reflexivos tendem a gerar amadurecimento, especialmente sobre questões estruturais da sua vida, o que favorece suas metas, como sugere a harmonia Lua-Plutão.

Sagitário

Convém evitar julgar os pontos fracos e se mostrar paciente com quem precisa. A comunicação pode se revelar recurso poderoso, considerando a harmonia Lua-Plutão, o que lhe ajuda a articular estratégias conjuntas de atuação frente aos objetivos em comum.

Capricórnio

Tente inspirar o entorno imediato, evitando autoritarismo. O senso analítico apurado pode ajudar com processos coesos e com a valorização de recursos alternativos para suprir carências materiais, conforme sugere a harmonia Lua-Plutão.

Aquário

É importante seguir moderada nos gastos financeiros. Busque adotar uma postura seletiva e emocionalmente sutil, o que contribui com suas experiências em grupo, mantendo o clima ameno entre o entorno, conforme sugere a harmonia entre Lua e Plutão.

Peixes

Procure cultivar paciência e aprender com os desafios. O imediatismo não deve ter espaço frente à tensão lunar com Marte e Saturno. Uma percepção apurada das dificuldades pode lhe ajudar a atuar de forma direcionada para resolvê-los, enquanto seu emocional se renova.

Veja o horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo