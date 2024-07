Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (11)

Áries

Sua tensão com Plutão pode dar profundidade à fruição emotiva e estimular experiências transformadoras. No entanto, cuidado com a existência de vínculos abusivos. O ingresso de Vênus na casa dos prazeres tende a aflorar seu lado jovial, o que favorece as relações sociais.

Touro

Plutão em tensão tende a trazer à tona questões emocionais delicadas e que pedem enfrentamento. A área familiar recebe a influência de Vênus, podendo promover harmonia no lar e nas relações íntimas, além de motivar o exercício criativo na gestão do dia a dia.

Gêmeos

Os processos comunicativos tendem a ficar harmoniosos frente ao ingresso de Vênus no setor das ideias, enquanto você externa gentileza aos seus interlocutores. Plutão pode favorecer diálogos profundos, contudo é preciso tomar cuidado com pensamentos obsessivos.

Câncer

Tente não se deixar levar pela possessividade. Sua postura pode ficar refinada com a entrada de Vênus na casa material, o que lhe leva a valorizar aquisições que elevem sua qualidade de vida, o que diante de limitações financeiras estimular a criatividade para otimizar recursos alternativos.

Leão

Plutão tende a dar profundidade à fruição emocional, mas é preciso dar vazão a obsessões, o que pede atenção. O charme pessoal pode aflorar com Vênus em seu signo, favorecendo relações harmoniosas, enquanto a autoestima elevada lhe faz se posicionar na busca pela felicidade.

Virgem

Como sinaliza Plutão, é fundamental ter uma maior consciência sobre os problemas, o que pode lhe ajudar a transformar condicionamentos. Vênus pelo setor de crise tende a favorecer a introspecção e a discrição emocional, enquanto estimula o autocuidado.

Libra

É fundamental evitar se envolver em dinâmicas de poder, atuando de forma a ajustar os interesses em jogo. Sua postura pode ficar carismática com Vênus na casa das amizades, o que favorece a fruição de prazeres coletivos e ajuda a harmonizar sua interação com o entorno.

Escorpião

Procure preservar seus interesses. A passagem de Vênus para a casa profissional pode destacar um momento aprazível na vivência com o trabalho, o que dá visibilidade aos seus talentos e favorece sua reputação. Contudo, a tensão com Plutão tende a alertar para que você se proteja da cobiça.

Sagitário

Convém evitar se envolver em conflitos ideológicos. Sua postura pode se revestir de otimismo com Vênus no setor espiritual, o que lhe ajuda a aprender com suas experiências, ao mesmo tempo em que busca oportunidades de exercitar suas vocações.

Capricórnio

A fruição de prazeres seletos tende a se intensificar com Vênus no setor íntimo, o que nutre a autoestima e ajuda na cumplicidade nos seus relacionamentos. Busque aprimorar sua relação com o dinheiro, evitando se deixar levar por impulsos consumistas.

Aquário

Vênus ingressa na área de relacionamentos, podendo evidenciar um momento harmonioso no trato humano, pois você se dedicar ao bem-estar das pessoas em complemento ao seu próprio. Mas é fundamental evitar absorver as preocupações e os problemas alheios.

Peixes

Procure ter um convívio amigável com os colegas de trabalho, evitando se envolver em conflitos. A rotina pode ficar harmoniosa com a influência de Vênus no setor das rotinas, o que lhe faz promover melhorias ambientais e inserir prazeres no dia a dia.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo