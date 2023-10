Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (12)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure estruturar um plano estratégico de ações. O setor íntimo recebe a influência de Marte, podendo evidenciar um momento de fortalecimento interior, o que lhe ajuda agir de forma determinada acerca das transformações que deseja em sua vida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque exercitar sua capacidade diplomática. Dessa forma, o trabalho em equipe pode fluir sem problemas. A entrada de Marte na área de relacionamentos tende a motivar a articulação de ações em grupo, enquanto eleva a competitividade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Se deseja alcançar eficiência, é preciso ter disciplina. Marte e Saturno se harmonizam no circuito do trabalho, podendo lhe ajudar a canalizar suas energias de modo produtivo na gestão de projetos, no cumprimento das tarefas e na busca de crescimento profissional.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Com a entrada de Marte no setor social, sua capacidade de comunicação interpessoal tende a se fortalecer, o que ajuda a manter a motivação em alta entre seus pares. Tente administrar os conflitos de modo diplomático para manter os vínculos de confiança estáveis.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Momento oportuno para moderar a convivência com o entorno e estabelecer acordos em situações de conflito. Você tende a ficar mais ativa na gestão da vida doméstica com Marte transitando na área familiar, o que contribui para dinamizar a rotina.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Saturno tende a lhe fazer moderar a agressividade em momentos de conflito. Com Marte no setor da comunicação, você acaba se mostrando empolgada na extroversão de ideias e sentimentos, capturando as atenções e motivando o entorno a se unirem em prol de metas comuns.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Convém aprimorar suas competências sobre os investimentos para agir de maneira segura e sem correr riscos. Seu desempenho na gestão dos aspectos práticos da vida tende a ser marcado por eficácia e eficiência. A proatividade e a disciplina podem ser grandes aliadas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Planejamento, disciplina e uma articulação diplomática nas parcerias em desenvolvimento são fundamentais para que seu desempenho ganhe eficiência. A autoexpressão e a força de vontade na gestão de suas metas podem ganhar corpo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque ser disciplinada e manter uma relação diplomática com as pessoas próximas. Você terá a oportunidade de trabalhar o autocontrole, a fim de direcionar suas energias para a superação dos desafios, evitando estresse e ações precipitadas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É importante privilegiar contatos experientes e de confiança. Marte transita pela área de amizades, podendo aflorar seu lado fraterno e colaborativo. Isso acaba contribuindo com um meio social mais dinâmico e com a eficácia das ações coletiva.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Aperfeiçoe seus conhecimentos para alcançar eficiência. Suas ambições profissionais tendem a se fortalecer com a entrada de Marte no setor do trabalho, o que lhe permite agir de forma confiante e disciplinada na gestão de processos e recursos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Amadureça suas ideias e articular estratégias para que seus projetos tenham estrutura. Sua força de vontade tende a ganhar corpo em prol de seus objetivos, o que lhe faz expandir seu raio de atuação, pois Marte ingressa no setor espiritual.