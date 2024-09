Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (12)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure se ocupar das tarefas ligdas à vida prática, pois isso acaba lhe proporcionar satisfação e contribuir com a qualidade do trabalho e da rotina, visto a harmonia Sol-Mercúrio. No entanto, as parcerias articuladas no cotidiano podem ficar instáveis, o que exige diplomacia e ajustes.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente evitar externar seus valores como verdade absoluta, o que se mostra flexível frente às diferenças. A Lua tende a lhe conectar com suas vocações e nutrir a sede de conhecimento e de expansão dos horizontes.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque moderar a exposição social e evitar conflitos. Recolhimento e introspecção podem se mostrar fundamentais para seu equilíbrio interior. Por isso, procure se permitir momentos só seus e em sintonia com o lar.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque usar as palavras com sabedoria, especialmente se as dificuldades deixarem as pessoas sensíveis e na defensiva. A tendência é que você fique mais eloquente no discurso, o que contribui com a articulação de ideias.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Momento favorável para planejar as rotinas, conciliando as responsabilidades com ações que promovem bem-estar. Tente moderar suas reações ao lidar com desafios interpessoais, devido à tensão lunar com Marte e Vênus.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque moderar o tom ao tratar de temas sensíveis e controversos, já que Marte e Vênus tensionados à Lua sugerem conflitos. A tendência é que você fique aberta à socialização neste momento, o que ajuda nas interações intelectualmente estimulantes, inclusive nas redes online.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure reduzir o ritmo quando necessário e cuidar das necessidades emocionais. O cuidado com o lar tende a se elevar nesta fase, o que favorece o planejamento da vida doméstica e a gestão dos desafios na vida privada.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Convém se manter emocionalmente discreta sobre temas polêmicos e não ceda a provocações. Sua postura tende a ficar amigável e aberta ao diálogo frente à harmonia lunar com Mercúrio e o Sol, o que ajuda na articulação de ideias de interesse para a coletividade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A harmonia lunar com Sol e Mercúrio tende a elevar sua capacidade de planejamento, favorecendo o trabalho e as demandas, o que gera processos alinhados aos recursos materiais e financeiros. Procure não se deixar envolver por conflitos de egos e territoriais.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Seus horizontes intelectuais se ampliam, contribuindo com a fruição de atividades promotoras de conhecimento. Os interesses podem contrastar na esfera profissional, demandando diplomacia, conforme alerta a tensão lunar com Marte e Vênus.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque enxugar despesas e se estruturar do ponto de vista cotidiano. Sua postura diante das dificuldades pode ficar consciente, o que ajuda com seu amadurecimento e fortalecimento interior, como sugere a harmonia lunar com Sol e Mercúrio.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Neste momento de harmonia lunar com Mercúrio e o Sol, pode haver um despertar de afinidades nas relações pessoais que motiva o diálogo e nutre a cumplicidade. Procure ser seletiva na exposição social e ao compartilhar sua intimidade.

