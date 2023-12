Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (14)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Busque aperfeiçoar sua capacidade de investimento. Este momento tende a se mostrar favorável a encarar novos desafios profissionais, utilizando sua capacidade estratégica diante das oportunidades e dos problemas.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante expandir seus horizontes intelectuais, por isso busque se permitir mais. A influência da Lua tende a estimular mudanças na maneira como você encara a vida, buscando se mostrar confiante e ousada.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

As dificuldades podem lhe fazer aprender, o que ajuda você a ficar mais consciente acerca de si mesma. O pensamento tende a ganhar profundidade neste momento, contribuindo com o amadurecimento de aspectos importantes para sua vida.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Ações articuladas em rede apresenta grande potencial de conquista. O encontro da Lua com Mercúrio e Plutão na área de relacionamentos pode indicar um momento favorável para aprofundar os interesses que cercam as parcerias.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente articular ideias e ações com as pessoas próximas, dinamizando o convívio. O pensamento analítico tende a ganhar força agora, o que favorece a gestão da vida cotidiana. Isso pode lhe ajudar a tomar providências diante dos problemas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso aproveitar para trocar ideias sobre os projetos que você deseja expandir. Prazeres ligados à comunicação tendem a ganhar corpo, o que lhe nutre intelectualmente e ajuda no processo de fortalecimento dos vínculos de amizade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os processos comunicativos ganham profundidade no âmbito familiar e isso contribui com o amadurecimento de temas importantes para a vida íntima. Busque fortalecer os relacionamentos interpessoais que tenham se desenvolvido nesse meio.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A inovação deve ser valorizada mais do que nunca. O momento astrológico dar foco à comunicação e à interação social, contribuindo com o aprofundamento de questões de interesse comum e que vão se fazer presentes na articulação de parcerias.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Como sugere a harmonia de Júpiter e Urano, procure analisar com atenção sua vida financeira e promover ações que otimizem seu patrimônio. Procure aprofundar seus conhecimentos sobre gestão, sobretudo nesta fase.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A interação com as pessoas próximas pode se dinamizar. O pensamento crítico tende a se fortalecer frente ao encontro da Lua com Mercúrio e Plutão em seu signo, o que ajuda a definir prioridades para sua vida e estratégias para resolver os problemas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante aproveitar para fortalecer a vida doméstica. Sua compreensão sobre as dificuldades tende a ganhar profundidade, o que lhe ajuda a analisar de maneira mais racional os fatos e os impactos em longo prazo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Convém partilhar experiências intelectualmente interessantes e prazerosas. Os vínculos de amizade tendem a se fortalecer, enquanto ocorrem conversas profundas sobre a vida e desafios comuns, o que gera solidariedade mútua.

Veja seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre seu signo