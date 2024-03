Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (14)

Áries

Tente evitar gastar em excesso e se envolver em conflitos territoriais. Ousadia e inovação podem lhe guiar nos processos de gestão, dinamizando recursos. Contudo, a impulsividade pode representar uma ameaça à estabilidade financeira.

Touro

Procure evitar que suas metas lhe subam à cabeça para não prejudicar às parcerias de trabalho, visto a tensão com Marte. O encontro Lua-Júpiter-Urano em seu signo pode acentuar a autoexpressão, enquanto lhe impele a criar oportunidades de expansão para sua vida.

Gêmeos

Busque definir metas precisas e evitar desperdício de energia. Você pode sentir um forte desejo de romper com limitações, mas é importante conter a impulsividade, visto o encontro Lua-Júpiter-Urano e os aspectos tensos desse trio com Marte entre as áreas de crise e espiritual.

Câncer

É preciso se divertir de forma responsável. As energias de Lua, Júpiter e Urano se alinham na área de amizades, podendo criar uma atmosfera dinâmica no âmbito social. Contudo, isso não lhe isenta de conflitos ideológicos e territoriais, já que esse grupo se aspecta de modo tenso com Marte.

Leão

Tente administrar diplomaticamente as dinâmicas das relações. Este momento pode evidenciar seu potencial de crescimento do ponto de vista profissional, junto com uma postura arrojada da sua parte, pois Lua, Júpiter e Urano se encontram na casa do trabalho.

Virgem

O desejo de aventura tende a ganhar corpo, mas é importante não deixar que falte bom senso e evitar correr riscos desnecessários. Sua mente pode se expandir e lhe guiar em busca de perspectivas mais amplas para sua vida, devido ao encontro envolvendo Lua, Júpiter e Urano na área espiritual.

Libra

Procure ter senso de limite, visto que o momento astrológico pode lhe predispor a cometer imperícias. Sua capacidade de transformação tende a emergir frente ao encontro Lua-Júpiter-Urano no setor íntimo, o que lhe faz se libertar de limitações autoimpostas.

Escorpião

Sua postura no trato humano pode se dinamizar, motivando a articulação coletiva em prol de metas compartilhadas. As possibilidades de crescimento conjunto podem se ampliar, dado o encontro Lua-Júpiter-Urano. Contudo, é importante evitar competir por liderança, visto Marte tensionado.

Sagitário

Sua visão do cotidiano pode se dinamizar nesse momento em que Lua, Júpiter e Urano se encontram no setor das rotinas, o que lhe ajuda a articular ações arrojadas que elevem a produtividade. Mas busque definir estratégias antes de colocar suas ideias em prática, devido à tensão envolvendo Marte.

Capricórnio

Tente planejar os investimentos em vez de agir por impulso, como alerta Marte tensionado. As conexões em rede podem se dinamizar frente ao encontro entre Lua, Júpiter e Urano na área social, o que ajuda com ações compartilhadas que coloquem em foco temas importantes para a coletividade.

Aquário

Busque estabelecer limites, a fim de evitar desperdício de energia, visto Marte tensionado. Sua postura na gestão da vida doméstica pode sair do convencional, favorecendo ações inovadoras que elevem os aspectos funcionais do dia a dia, dado o encontro Lua-Júpiter-Urano na área familiar.

Peixes

Procure evitar reagir de modo impulsivo quando confrontada, exercitando a diplomacia. Busque pensar fora de modelos tradicionais, dinamizando as ações e a articulação interpessoal, devido ao encontro envolvendo Lua, Júpiter e Urano no setor da comunicação.

