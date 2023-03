Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (16)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente ficar atenta para não gastar com excesso. A energia de Vênus passa a influenciar a área material, podendo lhe fazer investir no que traz realização pessoal. Suas habilidades criativas tendem a ficar em destaque, o que permite você versatilizar processos e recursos.

TOURO (21/4 a 20/5)

É preciso dar valor à sua felicidade. Momento favorável para zelar pelo que ajuda com sua autoestima, a começar pela autoimagem. Busque aproveitar para cuidar do visual e dedicar mais tempo ao que lhe dá prazer, dos lazeres culturais aos estudos, da família ao trabalho.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure manter discrição e se fortalecer intimamente para se posicionar de forma segura. A entrada de Vênus na área de crise pode promover um confronto com suas insatisfações emocionais, o que gera reflexões que lhe ajudam a identificar seus pontos fracos e está atrasado em sua vida.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Lazeres sociais tendem a ganhar corpo, o que lhe ajuda a enriquecer sua bagagem cultural. Vênus pode despertar seu lado carismático e generoso no trato humano, contribuindo para aproximar você das pessoas próximas e romper com barreiras interpessoais.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque investir em seus talentos e desenvolver suas habilidades, já que os resultados dependem disso. Sua relação com o trabalho tende a se revestir de criatividade e prazer com Vênus ingressando na área profissional, o que tira suas iniciativas do lugar comum e ajuda com sua imagem pública.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O otimismo pode ganhar corpo. Vênus ingressa na área espiritual, o que lhe deixa emocionalmente disposta a viver experiências que expandem sua percepção do mundo e das pessoas. Estudos, viagens e intercâmbios tendem a agregar significado à sua vida.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso fortalecer a autoestima e isso envolve a ideia de se transformar. Busque ser mais criteriosa sobre suas experiências e companhias. Com a energia de Vênus no setor íntimo, o recolhimento emotivo tende a se mostrar essencial ao seu bem-estar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua ideia de felicidade pode envolver mais as pessoas queridas com a influência de Vênus no setor de relacionamentos. Isso lhe ajuda a harmonizar com o entorno e a vivenciar momentos agradáveis em boa companhia. Procure ser afetuosa e generosa.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A felicidade tende a se refletir na saúde. O momento pode ficar mais aprazível durante a influência de Vênus no setor do cotidiano, visto que você se dedica às tarefas diárias, promovendo toques criativos aos ambientes que lhe cercam e se mostrando emocionalmente acessível.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Prazeres ligados ao universo cultural tendem a se revelar convidativos, o que lhe ajuda a agregar conhecimento, aprimorar a experiência dos sentidos e ser mais feliz. Vênus pode destacar seu lado carismático ao transitar pelo setor social, contribuindo para facilitar o trato humano.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente se mostrar mais acessível com o entorno e se dedicar a deixar a vida doméstica ainda melhor. Lazeres culturais em casa podem tomar corpo. O lar tende a se revelar fonte de conforto emocional com a influência de Vênus na área familiar, tornando o ambiente mais positivo ao exercício criativo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure se nutrir de cultura por meio de estudos, passeios e atividades sociais. Além disso, tente externar afeto ao entorno. Vênus tende a destacar seu carisma e sua generosidade ao passar pelo setor comunicativo, ajudando a acabar barreiras interpessoais.