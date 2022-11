Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (17)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

O encontro com Vênus tende a beneficiar os lazeres intelectuais, os intercâmbios, as viagens e tudo o que agregue valor à sua bagagem cultural. Sua mente pode se abrir para novas ideias, enquanto que fortalece suas convicções e sua fé em si mesma.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente dar valor às ações voltadas ao autoconhecimento e as experiências que lhe fazem desenvolver suas vocações. Mercúrio ingressa no setor íntimo, estando harmonizado a Vênus, podendo melhorar sua compreensão sobre o seu valor como pessoa.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Fortes vínculos e parcerias tendem a ser construídos. A entrada de Mercúrio na casa dos relacionamentos pode evidenciar um momento de maior entendimento no trato humano, por conta da atenção que você dá às pessoas .

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Prazeres intelectuais tendem a ganhar espaço no dia a dia. A gestão da vida cotidiana pode se beneficiar de um melhor planejamento com a passagem de Mercúrio para o setor das rotinas, o que deixa os processos devidos estruturados e os hábitos saudáveis.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure valorizar a diversidade de pensamento e a bagagem cultural das pessoas. As experiências em grupo podem ajudar com trocas intelectuais e criativas, pois Mercúrio se encontra no setor social. Tente ser criteriosa, de modo a manter as interações.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É importante buscar entendimento sobre as necessidades. Mercúrio passa a transitar pela área familiar, podendo evidenciar um momento de maior envolvimento no planejamento doméstico, de maiores conversas com o entorno imediato e de maiores prazeres no círculo íntimo.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque articular parcerias. Sua capacidade de comunicação pode se fortalecer com a passagem de Mercúrio no setor comunicativo. Isso porque você tende a transmitir um embasamento sólido às suas ideias, além de uma boa forma de se expressar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A economia criativa tende a ganhar corpo, ajudando com a suas tentabilidade do cotidiano. Sua relação com o universo material pode ser beneficiada pela atenção ao planejamento, o que lhe ajuda a aprimorar conhecimentos acerca de investimentos .

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É preciso valorizar os processos reflexivos voltados ao autoconhecimento. Senso crítico e capacidade de planejamento podem se elevar com Mercúrio em seu signo, o que contribui com a gestão da sua vida, além dos estudos, e da interação humana.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure ser discreta em suas reflexões e também emocionalmente. Um maior entendimento sobre os desafios pode ajudar com seus processos de autoanálise, além do planejamento de ações focadas na superação de tais questões.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O apoio emocional mútuo, a troca de ideias e o planejamento coletivo de atividades pode ser gratificante. Mercúrio transita na área de amizades, o que tende a lhe sensibilizar frente às necessidades das pessoas e faz você dar valor às experiências em grupo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente aprimorar suas competências, o que ajuda com seu desempenho e com sua imagem pública. O trabalho intelectual tende a aflorar com o ingresso de Mercúrio no setor da profissão, o que beneficia estudos, planejamento de atividades e reestruturação de processos.