Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (18)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Seu senso de economia pode se elevar, o que beneficia a otimização dos bens materiais e de recursos alternativos. Este momento astrológico tende a ser positivo para aperfeiçoar conhecimentos sobre esse tema e poupar para o futuro, procure aproveitar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Chegou a hora de fazer cursos que ajudem você a dar amplitude a ideias que estejam em estado inicial. Procure investir em si mesma. O pensamento tende a expandir com a Lua nova em seu signo, beneficiando o desenvolvimento de estudos e projetos .

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Aprenda mais sobre si mesma e sobre as mudanças que deseja implementar em sua vida. A percepção dos desafios pode se elevar com a Lua na área de crise já na fase nova. Isso lhe ajuda a encontrar soluções para antigos problemas e a planejar melhor suas ações.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure dar valor aos intercâmbios, sejam presenciais ou online. Nesse momento de Lua Nova, você tende a resgatar sua jovialidade e seu lado sociável, o que favorece sua relação com grupos, incluindo uma articulação intelectual positiva com suas redes.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque se dedicar em sua área de atuação. Os projetos profissionais tendem a se expandir nesse momento em que a Lua na casa do trabalho entra na fase nova. Além disso, seu desempenho na gestão do cotidiano se dinamiza.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente valorizar ações promotoras de autoconhecimento. Pode haver uma ampliação dos horizontes existenciais com a Lua Nova na casa espiritual, o que lhe faz focar em projetos pessoais, que tendem a incluir estudos acadêmicos e o planejamento de viagens.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Convém zelar pela qualidade da gestão patrimonial. A Lua Nova no setor íntimo tende a promover uma redescoberta de recursos interiores em favor da superação dos problemas, pois neutraliza a ansiedade e eleva a autoconfiança. Procure analisar os fatos com mais objetividade.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É fundamental dar valor ao intercâmbio de ideias. Seu olhar tende a se expandir em direção aos relacionamentos, o que permite você entender facetas das pessoas que passam despercebidas no dia a dia e aperfeiçoar a interlocução, além de afinar os interesses.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque melhorar a interlocução com as pessoas. O dia a dia tende a se mostrar positivo nessa Lua Nova. Além disso, sua capacidade de gestão melhora agora, o que lhe ajuda a valorizar ações que deixem sua vida ainda melhor.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É preciso aproveitar o momento e se engajar nos estudos com o entorno, além de intensificar as experiências culturais. A interação com a coletividade tende a se mostrar intelectualmente interessante e isso ajuda a ampliar sua percepção dos acontecimentos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Este é o momento ideal de promover melhorias em seu lar. A vida familiar pode se revigorar quando você tem um olhar mais amplo sobre as necessidades ambientais e de uma interação intelectualmente estimulante com o entorno imediato.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque ser mais acessível na hora de trocar conhecimento e articular parcerias. A Lua Nova em trânsito no setor comunicativo tende a destacar sua habilidade e o dinamismo de suas ideias, o que ajuda a motivar as pessoas próximas .