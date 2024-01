Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (18)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Lua e Júpiter se encontram no setor material, direcionando recursos para criar oportunidades. Essa dupla se harmoniza a Mercúrio e Marte na casa do trabalho, o que tende a elevar seu senso estratégico.



TOURO (21/4 a 20/5)

É possível que você se mostre a sua maior incentivadora. A autoconfiança tende a se elevar frente ao encontro Lua-Júpiter em seu signo, o que contribui com a expansão pessoal e com seu desempenho frente aos objetivos imediatos.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua postura na gestão dos problemas tende a ser marcada por otimismo, força de vontade e capacidade estratégica. Pensando nisso, uma maior consciência dos limites e possibilidades pode lhe ajudar a definir objetivos sem imediatismos.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Neste momento, as oportunidades podem ser melhor aproveitadas em grupo. Por isso, busque aproveitar! As conexões sociais tendem a dar a tônica dessa fase, o que acaba tornando a vida mais aprazível e abre portas para possíveis parcerias.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Procure dar valor às abordagens que conciliam senso prático e estratégico, inclusive nas parcerias. O encontro entre Lua e Júpiter no circuito do trabalho destaca sua força de vontade frente às metas profissionais.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Este momento astrológico lhe traz desenvoltura para lidar com os grupos de seu interesse. O pensamento pode se dinamizar frente ao encontro Lua-Júpiter na área espiritual, o que lhe ajuda a ter um entendimento mais amplo das possibilidades .



LIBRA (23/9 a 22/10)

O lar tende a se revelar um importante apoio objetivo e prático para seus objetivos. Com Lua e Júpiter juntos no setor patrimonial, a busca por prosperidade pode se ampliar, o que lhe ajuda a otimizar recursos com um senso de oportunidade apurado.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Suas conexões tendem a se revelar como um importante suporte intelectual e prático. Uma energia calorosa pode permear suas parcerias neste momento, gerando colaboratividade e eficácia nas ações em grupo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O encontro entre Lua e Júpiter no setor das rotinas lhe impulsionar a atuar em prol de um estilo de vida saudável, contando com uma próspera articulação entre planejamento e ação. <TB>

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A assertividade tende a lhe ajudar a conquistar suporte para seus projetos e articular ações eficazes em grupo. Este momento pode ser favorável para expandir seus interesses e suas redes de contatos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

As dificuldades devem ser encaradas com confiança. Sua postura tende a se expandir, o que favorece a vida familiar. Isso pode contribuir com ações que dinamizam o dia a dia e promove uma articulação prazerosa com seus conviventes.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Lua e Júpiter no setor comunicativo podem lhe deixar acessível ao intercâmbio de ideias e assertiva frente aos interesses imediatos, o que acaba motivando o entorno a se engajar em ações em prol de objetivos compartilhados.

