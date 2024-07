Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (18)

Áries

Cuidado ao emitir opiniões sobre temas complicados, evitando arbitrariedades. A harmonia Lua-Mercúrio tende a lhe deixar receptiva no meio social, o que contribui com o fluxo de informação e as trocas intelectuais.

Touro

Procure evitar impor seus pontos de vista e buscar acordos diplomáticos. Momento favorável para ajustar os interesses no âmbito familiar, com especial atenção à gestão do patrimônio, visto a harmonia Lua-Mercúrio.

Gêmeos

É fundamental não deixar que um entorno complicado lhe faz perder a compostura. Sua capacidade argumentativa tende a conciliar sensibilidade e objetividade frente à harmonia Lua-Mercúrio, o que eleva a qualidade das discussões.

Câncer

A gestão do cotidiano tende a ficar no centro das atenções neste momento de harmonia entre Lua e Mercúrio, o que favorece revisões que aperfeiçoem o dia a dia. No entanto, é importante evitar agir sem o consenso do entorno imediato.

Leão

Busque avaliar se vale a pena se envolver em discussões polêmicas, como alerta a tensão lunar com Júpiter, Saturno e Netuno, e de Mercúrio com Marte e Urano. O meio social pode se revelar intelectualmente convidativo, o que favorece um prazeroso intercâmbio de ideias.

Virgem

Tente evitar imediatismos, visto a tensão lunar com Júpiter, Saturno e Netuno, e de Mercúrio com Marte e Urano. As dificuldades podem oferecer oportunidades de aprendizado e autoaprimoramento, por isso busque entender as situações e extrair delas lições para sua vida.

Libra

Suas amizades podem lhe oferecer um espaço de diálogo estimulante. Sendo assim, é preciso se mostrar acessível às conversas. Tente evitar se envolver em conflitos sobre temas difíceis, visto a tensão lunar com Júpiter, Saturno e Netuno, e de Mercúrio com Marte e Urano.

Escorpião

O meio profissional pode pedir diplomacia frente às dificuldades, como alerta a tensão lunar com Júpiter, Saturno e Netuno, e de Mercúrio com Marte e Urano. É preciso agir com ponderação na gestão da vida cotidiana, o que lhe ajuda a avaliar os prós e os contras das situações.

Sagitário

Busque evitar se prender ao universo das ideias, o que a vida prática, visto a tensão lunar com Júpiter, Saturno e Netuno, e de Mercúrio com Marte e Urano. Lua e Mercúrio harmonizados podem destacar um momento de aprendizado e amadurecimento sobre o que lhe move perante a vida.

Capricórnio

É fundamental seguir discreta e diplomática ao lidar com conflitos em grupo. A harmonia entre Lua e Mercúrio tende a lhe deixar consciente sobre o que aprimorar no trato humano, o que ajuda você a transformar seu círculo íntimo.

Aquário

Procure definir critérios no compartilhamento de recursos materiais, como alerta a tensão lunar com Júpiter, Saturno e Netuno, e de Mercúrio com Marte e Urano. Os processos comunicativos podem ser favorecidos, contribuindo com o estabelecimento de acordos nas parcerias.

Peixes

Convém evitar assumir compromissos sem avaliar os riscos, devido à tensão lunar com Júpiter, Saturno e Netuno, e de Mercúrio com Marte e Urano. Momento favorável para a produção intelectual, o que favorece sua atuação no trabalho e os processos de gestão.

