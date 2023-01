Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (19)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É importante libertar o pensamento de suas obsessões e busque direcioná-lo a suas ambições profissionais. Transitando na área espiritual, a Lua tende a deixar em evidência insatisfações que se alimentam de especulações sobre os contratempos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Tente cultivar discrição e dar valor às atividades introspectivas voltadas ao autoconhecimento e aos estudos. A tensão Lua-Netuno pode alertar para a necessidade de preservar sua intimidade. Sendo assim, procure avaliar se a sua comunicação compromete sua imagem.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque não dar peso ao drama, agindo de forma objetiva no trato humano. As parcerias tendem a se mostrar fundamentais. As relações de trabalho podem esbarrar em desafios de ordem emocional, visto que a tensão Lua-Netuno prejudica o seu jeito de lidar com as diferenças.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure não se entregar à derrota, mesmo que os problemas lhe desanimem, já que logo surgirão oportunidades de dar a volta por cima. O pessimismo tendem a tomar corpo frente à tensão Lua-Netuno, pois seus processos mentais acabam valorizando os desafios e não as soluções.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É fundamental inserir prazeres no cotidiano de maneira mais prudente. Pode haver falhas de percepção na vivência social, devido à tensão Lua-Netuno. Busque assumir uma postura cautelosa, seja na exposição da imagem pública, seja na questão financeira.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure neutralizar as especulações e se abrir ao diálogo objetivo e amigável. Lua e Netuno entram em tensão no segmento família-relacionamentos, o que tende a fragilizar a maneira como você lida com os problemas domésticos e os conflitos na convivência com o entorno.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Lua e Mercúrio se encontram, podendo lhe fazer resgatar a objetividade. A comunicação relacionada ao dia a dia tende a ser afetada frente à tensão Lua-Netuno. Busque zelar por informações corretas e melhorar sua capacidade de diálogo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você tende a ter a oportunidade de aperfeiçoar seus investimentos, o que demanda pensamento racional e senso de prioridade. Lua e Netuno em tensão podem indicar a importância de manter os gastos com o lazer sob controle e evitar misturar negócios e amizades.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Neste momento astrológico, as demandas do dia a dia tendem a pedir um posicionamento racional e prático. A Lua em seu signo pode destacar suas fragilidades emocionais ao entrar em tensão com Netuno, sendo preciso zelar por seu bem-estar e adotar hábitos saudáveis.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque desapegar de situações que lhe impossibilitam a se abrir a novos caminhos em sua vida e tente valorizar seus talentos. Seu equilíbrio emocional tende a ser testado frente à tensão Lua-Netuno, dada a dificuldade de lidar com os contratempos e com seus receios.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É preciso estar bem consigo mesma e se ocupar com atividades intelectualmente interessantes. Lua e Netuno tensionados podem mostrar suas carências e seu lado manipulador nas relações, o que sobrecarrega o entorno imediato e prejudica a sinergia emocional.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente manter a mente aberta à possibilidade de novos estudos. Dada a tensão Lua-Netuno, sentimentos contraditórios tendem a ser sentidos em você frente aos desafios profissionais, o que lhe faz questionar se está no caminho condizente com seus talentos.