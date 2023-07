Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (20)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

A proatividade tende a dinamizar o dia a dia, mas é preciso controlar os impulsos frente aos problemas. Lua e Vênus juntas na casa social podem aflorar em você simpatia e generosidade.

TOURO (21/4 a 20/5)

Busque dar valor às ações organizadas coletivamente e exercitar a diplomacia para resolver contratempos. Você tende a ficar emocionalmente acolhedora, com o encontro Lua-Vênus no setor familiar. Cuidado com momentos de instabilidade.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure ser proativa e ter disciplina com o seu dia a dia. Sua sensibilidade tende a se fazer presente agora, o que ajuda no diálogo, porém em detrimento da gestão dos desafios, visto o encontro Lua-Vênus no setor comunicativo.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O pensamento pode se dinamizar, mas busque não deixar de se mostrar diplomática. Sua postura tende a ficar mais generosa frente ao encontro Lua-Vênus na área material. A tensão com Urano alerta para a importância de ter controle nos gastos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Lua e Vênus seguem juntas em seu signo, podendo nutrir seu senso de valorização pessoal. Mas procure não deixar que a vaidade em excesso prejudique suas parcerias de trabalho.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente resgatar a autoconfiança e defender seus interesses de forma diplomática. A sensibilidade excessiva pode prejudicar sua capacidade de enfrentamento dos contratempos, visto o encontro Lua-Vênus na área de crise.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os contratempos pedem estratégias de atuação com o encontro Lua-Marte na área de crise. A simpatia tende a se fazer presentes em suas interações em grupo, mas busque preservar seus interesses e sua intimidade frente à coletividade.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure controlar a agressividade e ser diplomática. A criatividade tende a levar a soluções interessantes na vida profissional. Entretanto, as parcerias podem se desestabilizar com Urano tensionado. Cuidado!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente traçar estratégias e disciplinar sua atuação no trabalho. Lua e Vênus juntas no setor espiritual tendem a despertar em você otimismo, o que é fundamental para lidar com situações complicadas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É necessário ser diplomática ao defender seus valores. A busca por afeto e o usufruto dos prazeres tendem a se intensificar, mas procure evitar sair da sua zona de conforto, devido à tensão com Urano.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Seus instintos podem aflorar com Lua e Marte se aproximando no setor íntimo. Convém controlar os impulsos quando se trata das finanças. Além disso, seu carisma fica em evidência com Lua e Vênus juntas no setor de relacionamentos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Busque dar valor às parcerias, mas é preciso aprender a ser autossuficiente. O encontro Lua-Vênus no setor do cotidiano tende a deixar você mais cuidadosa na gestão das rotinas. Contudo, a tensão com Urano pode sugerir instabilidade emotiva.