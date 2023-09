Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (21)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure atuar de modo moderado. A Lua segue tensionada, entrando na fase crescente e podendo sugerir um aflorar de insatisfações, o que lhe faz questionar a importância de certas situações em sua vida.

TOURO (21/4 a 20/5)

É preciso ser criteriosa nas companhias e nos temas a serem abordados. Prazeres íntimos podem tomar corpo e elevar sua autoestima, já que a Lua se harmoniza com Vênus. O momento astrológico tende a lhe estimular a se envolver em atritos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Cultive empatia e solidariedade. As trocas afetivas podem ganhar corpo com a Lua harmonizada a Vênus e entrando na fase crescente. Contudo, situações desafiadoras tendem a lhe fazer ter julgamentos parciais e cobrar excessivamente das pessoas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O cuidado com o dia a dia tende a se elevar frente à influência da Lua, que segue harmonizada a Vênus, o que ajuda com ações criativas que podem potencializar recursos. Procure evitar posicionamentos rigorosos no trato humano.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Não negligencie suas demandas, especialmente a gestão financeira. O usufruto dos prazeres se levar, o que enriquece sua bagagem cultural, já que a Lua segue harmonizada e logo entra na fase crescente.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A intolerância tende a ganhar corpo, o que prejudica o trato interpessoal e abala as relações de confiança, visto que a Lua entra na fase crescente. É preciso aliviar o convívio forçado e dar valor ao recolhimento afetivo, visto a harmonia Lua-Vênus.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque somar esforços com o entorno, o que lhe ajuda a aliviar a pressão e fortalecer as parcerias. Preocupações podem tomar corpo frente à complexidade dos problemas, como sugere a Lua na terceira casa entrando na fase crescente.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure disciplinar os gastos, reconhecendo seu limite orçamentário. A Lua se harmoniza a Vênus e entra na fase crescente, podendo lhe despertar generosidade e criatividade na gestão dos aspectos práticos da vida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É preciso não deixar que a vaidade lhe suba à cabeça e predispõe você a agir com arrogância. Por isso, busque ter cuidado! A autoestima tende a ganhar corpo com a Lua harmonizada .

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A tendência é que você demonstre severidade nos julgamentos com a Lua já na fase crescente, podendo erguer barreiras interpessoais. É importante resgatar a empatia e demonstrar boa vontade.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente evitar absorver as preocupações e frustrações alheias, como alerta a tensão lunar com Saturno, Mercúrio, Netuno e o Sol. A empatia pode se elevar e ajuda você a se sintonizar emocionalmente com o entorno.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure não se deixar frustrar diante de críticas neste momento. Com a Lua harmonizada a Vênus e entrando na fase crescente, o prazer pelo trabalho tende a se elevar, como também aumenta o desejo pelo reconhecimento de seus talentos e conquistas.