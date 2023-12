Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (21)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Coragem e empenho tendem a marcar sua postura frente à harmonia lunar com Marte e o Sol, o que ajuda a dinamizar seus interesses e o usufruto de situações prazerosas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Sua capacidade de encarar os problemas tende a se elevar frente à harmonia lunar com Marte e o Sol, o que lhe faz articular tarefas diversas e cumprir prazos. Entretanto, procure evitar se sobrecarregar a ponto de se cansar mentalmente.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A tendência é que você valorize relacionamentos fraternos e com colaboração mútua, o que ajuda com ações eficazes e voltadas a conquistar objetivos em comum. Contudo, é importante evitar misturar negócios e amizade.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

É preciso conciliar seus objetivos com os do entorno, a fim de evitar conflitos. A produtividade tende a se elevar frente às responsabilidades e aos projetos profissionais, visto que persiste a harmonia lunar com Marte e o Sol.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A Lua na área espiritual segue harmonizada a Marte e ao Sol, podendo sugerir uma prazerosa expansão dos horizontes pessoais, o que favorece a autoestima e seus objetivos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Devido a Plutão tensionado, tente evitar expor questões pessoais fora do círculo de confiança. A vida íntima tende a seguir fortalecida agora, o que contribui com relacionamentos colaborativos e projetos pessoais que condizem com sua identidade.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Dilemas de ordem familiar podem ganhar força, o que exige capacidade de negociação e acordos. A interação humana tende a se revelar estimulante, o que lhe faz se posicionar com autenticidade e valorizar os interesses que você compartilha.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure não permitir que seus objetivos alimentem a competitividade e abalem a confiança nas parcerias. Seu poder de ação tende a se elevar, o que ajuda na gestão do dia a dia e com os projetos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque não permitir que a empolgação lhe faça agir de forma impulsiva, sobretudo com gastos financeiros. A vida social pode se dinamizar frente à harmonia lunar com Marte e o Sol.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Sua postura se dinamiza na gestão da vida, o que ajuda a deixar as demandas em dia e resolver problemas importantes. Conforme alerta Plutão, questões complicadas podem demandar estratégias mais elaboradas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É importante saber definir limites, a fim de evitar absorver problemas do entorno. A interação em rede se apresenta estimulante frente à harmonia lunar com Marte e o Sol, o que lhe motiva a se engajar em ações coletivas .

PEIXES (20/2 a 20/3)

Com a Lua harmonizada a Marte e ao Sol, seu senso prático se eleva, o que contribui com a gestão da vida e com o desenvolvimento de projetos profissionais. Entretanto, é importante evitar que suas expectativas de colaboração prejudiquem o entorno.

Veja seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre seu signo