Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (21)

Áries

Tente manter o autocontrole, sobretudo nos gastos. Estímulos intelectuais tendem a aflorar nas interações em rede com a Lua na área social. No entanto, pode haver conflitos interpessoais frente à tensão com Marte, Júpiter e Urano, evidenciando seu lado mais intolerante.

Touro

Procure evitar ditar regras, mostrando-se flexível nos processos de gestão. A mente pode buscar uma profunda conexão com a família, o que favorece conversas acerca das necessidades do lar, já que a Lua no área doméstica se harmoniza a Mercúrio.

Gêmeos

É importante evitar manifestar críticas pesadas e se envolver em discussões sobre temas polêmicos. Sua capacidade comunicativa tende a ganhar desenvoltura com a Lua na casa das ideias e em harmonia com Mercúrio, favorecendo conversas estimulantes.

Câncer

Tente evitar se envolver em conflitos e disputas territoriais, visto a tensão lunar com Marte, Júpiter e Urano. O pensamento tende a ser direcionado para seus objetivos profissionais e o planejamento financeiro, o que contribui com uma gestão eficiente.

Leão

Convém evitar divagar diante de situações que exigem objetividade, especialmente no contexto profissional. Os processos subjetivos tendem a aflorar com a Lua em seu signo harmonizada a Mercúrio, o que lhe deixa meditativa e em busca de aprendizado.

Virgem

Tente evitar ter pressa em resolver algumas questões. O pensamento tende a ganhar profundidade e isso pode lhe ajudar a chegar à raiz dos problemas que afloram nessa fase, visto que Lua e Mercúrio se harmonizam no circuito de crise.

Libra

Que tal cultivar inteligência emotiva e evitar conflitos diretos? O trato humano tende a ser marcado pela troca de ideias que lhe nutre intelectualmente, mas é preciso tomar cuidado com discussões, pois a Lua na área das amizades segue harmonizada a Mercúrio e tensionada a Marte, Júpiter e Urano.

Escorpião

Busque envolver as pessoas próximas ao planejar as ações, pois assim você facilita a comunicação e evita conflitos. Seu foco deve se direcionar para seus compromissos, levando a processos de gestão racionais, já que Lua e Mercúrio se harmonizam no circuito do trabalho.

Sagitário

Tente evitar assuntos que deem combustão aos conflitos. A tendência é que você busque satisfação na interação com as pessoas próximas, dando ênfase a temas existenciais ou que interessem à coletividade, considerando a Lua na área espiritual e harmonizada a Mercúrio.

Capricórnio

É importante ter cautela na gestão dos recursos materiais e definir com as pessoas próximas critérios para evitar prejuízos. A cumplicidade pode permear o círculo de confiança, o que facilita o entendimento sobre as necessidades, pois a Lua no setor íntimo se harmoniza a Mercúrio.

Aquário

Procure ser mais assertiva, buscando equilíbrio com o entorno imediato. A Lua no setor de relacionamentos e harmonizada a Mercúrio tende a evidenciar sua habilidade para se comunicar e entender as necessidades das pessoas próximas, o que facilita a troca de ideias.

Peixes

Convém cultivar tranquilidade frente às dificuldades, evitando que o calor das emoções prejudique a produtividade. O pensamento objetivo tende a facilitar a organização das tarefas e a articulação com as pessoas próximas, visto que a Lua no setor das rotinas se harmoniza a Mercúrio.

