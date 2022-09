Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (22)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Momento favorável para trocar conhecimento, mas conflitos ideológicos e disputas territoriais tendem a tomar corpo. Com o sol na área de relacionamentos, fica evidenciado o companheirismo .

TOURO (21/4 a 20/5)

Temas importantes para a rotina doméstica e profissional tendem a aflorar agora, mas busque evitar imposições. A entrada do Sol na área do cotidiano e seu equilíbrio com Mercúrio pode sugerir uma fase em que a vitalidade se fortalece.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure cultivar equilíbrio emotivo, a fim de evitar conflitos ideológicos. Lazeres intelectuais tendem a ganhar corpo com o Sol seguindo para a casa dos prazeres, ocasião em que encontra Mercúrio, o que favorece atividades introspectivas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O Sol encontra Mercúrio e pode levar à união de interesses com seus pares, o que é essencial para alcançar acordos sobre os contratempos. Este momento astrológico pode sugerir fortalecimento pessoal em meio a um dia a dia devidamente estruturado.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Mais cuidado com uma postura muito rígida na defesa dos interesses pessoais. Sua capacidade de expressão pessoal tende a ganhar força, que é nutrida por processos intelectuais racionais.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque valorizar suas ambições, sem ser gananciosa. Sua capacidade empreendedora pode aflorar com o Sol se dirigindo à área material e encontrando com Mercúrio. Isso tende a trazer oportunidade de aprimoramento de temas financeiros.

É preciso estar preparada para lidar com um entorno imediato excessivamente crítico. A tendência é que aflore carisma e inteligência em você com o Sol se aproximando de seu signo. Isso pode ajudar com contatos intelectualmente interessantes.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure ter um diálogo mais diplomático com o entorno. A passagem do Sol para o setor de crise tende a destacar aspectos delicados da sua vida, o que lhe permite avaliar de forma racional e definir estratégias de atuação.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Busque evitar tomar posição em discussões mais polêmicas. O Sol chega ao setor de amizades e encontra Mercúrio, podendo lhe fazer ter maior envolvimento intelectual em suas relações.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Suas ideias podem se mostrar fundamentais nesta fase, por isso é preciso ter cuidado com a soberba, a fim de evitar conflitos territoriais. A vida profissional tende a seguir caminhos intelectualmente favoráveis.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente amenizar o impacto de suas ações no entorno, já que a tensão lunar com Urano e Saturno aponta conflitos. A chegada do Sol ao setor espiritual e sua aproximação com Mercúrio tende a lhe colocar no caminho do autoconhecimento.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É fundamental ter diplomacia para lidar com o entorno. Ingressando no setor íntimo, o Sol pode ampliar sua percepção sobre suas possibilidades e limitações, enquanto que ilumina suas ideias para soluções dos obstáculos pessoais.