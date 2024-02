Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (22)

Áries

O emocional tende a buscar satisfação nos lazeres coletivos. Contudo, busque agir com moderação na exposição pública e nos gastos financeiros, como alerta a tensão da Lua com Plutão, Vênus, Marte, Júpiter e Urano. Seletividade e economia são fundamentais!

Touro

Você tende a buscar recolhimento físico e emotivo com a Lua em trânsito pelo setor familiar, mas pode se deparar com um entorno conflituoso e estressante. Procure se articular com seus pares para dar conta das responsabilidades.

Gêmeos

Tente respeitar as diferentes opiniões e exercitar a empatia. Momento desafiador para conciliar suas ideias com as das pessoas próximas, visto que a Lua na área comunicativa segue em tensão com Plutão, Vênus, Marte, Júpiter e Urano.

Câncer

Busque economizar e valorizar ações sustentáveis. Planejamento e disciplina podem ser fundamentais para encarar desafios na gestão de recursos, já que a Lua na área material segue tensionada a Plutão, Vênus, Marte, Júpiter e Urano.

Leão

É importante avaliar o impacto de suas ações antes de agir. Procure buscar equilíbrio entre a busca por autonomia e as exigências das parcerias tende a ser desafiador. Os processos de gestão devem fluir a contento, visto que a Lua segue tensionada a Plutão, Vênus, Marte, Júpiter e Urano.

Virgem

Procure evitar assumir muitas responsabilidades. O autocuidado tende a se mostrar importante frente a um entorno desafiador. Tente mitigar os fatores geradores de estresse, já que a Lua na área de crise segue tensionada a Plutão, Vênus, Marte, Júpiter e Urano.

Libra

Tente zelar por privacidade, evitando expor questões pessoais. A coletividade tende a se mostrar desafiadora frente à tensão lunar com Plutão, Vênus e Marte no circuito social, o que pede inteligência emotiva e capacidade de negociação.

Escorpião

Busque zelar por bem-estar. Sua capacidade de gestão pode ficar sujeita a pressões do meio profissional e do doméstico, o que pede mais energia para dar conta das demandas e equilíbrio emotivo, já que a Lua segue tensionada a Plutão, Vênus, Marte, Júpiter e Urano.

Sagitário

Nem sempre é preciso mão de seus objetivos de vida, alguns ajustes estratégicos podem ser o suficiente. Seus ideais tendem a ser colocados em xeque pela tensão lunar com Plutão, Vênus e Marte, fazendo-lhe rever certos detalhes.

Capricórnio

Convém estabelecer acordos com o entorno. As questões patrimoniais podem pedir capacidade de gestão e coerência no processo decisório. Pensando nisso, busque conciliar as metas com o bem-estar pessoal, pois a Lua segue tensionada a Plutão, Vênus, Marte, Júpiter e Urano.

Aquário

Busque prezar por autonomia, mitigando o impacto de suas ações nas pessoas próximas. As parcerias seguem se mostrando desafiadoras frente à tensão lunar com Plutão, Vênus, Marte, Júpiter e Urano, o que exige diplomacia e inteligência emocional para que os conflitos não ganhem maiores proporções.

Peixes

É fundamental se aliar com as pessoas próximas em prol do bem-estar comum. Procure zelar pelo bom funcionamento das rotinas frente à tensão lunar, visto que os desafios podem influenciar sua vida na esfera privada e na profissional.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo