Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (23)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É preciso mudar abordagens frente aos desafios para ampliar os caminhos de superação. Lua e Júpiter em seu signo tendem a lhe fortalecer emocionalmente e aprimorar seu senso de oportunidade, o que lhe ajuda a encarar dificuldades profissionais sugeridos na tensão lunar com Plutão.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure evitar o imediatismo e pensar nos benefícios de suas ações. O encontro Lua-Júpiter na área de crise persiste, podendo ampliar sua percepção dos obstáculos e seu senso de oportunidade. Tente manter a autoconfiança, mesmo que os desafios se mostrem complicados.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante ser cautelosa quando o assunto é a gestão patrimonial, evitando misturar negócios e amizades. O encontro Lua-Júpiter tende a beneficiar sua postura na interação social e favorece a soma de esforços nas parcerias em prol de aproveitar oportunidades.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque se manter em equilíbrio e não se deixar levar pelas críticas. Suas ideias tendem a ganhar dimensão em prol do seu desempenho profissional, pois Lua e Júpiter seguem na casa do trabalho. Contudo, Plutão tensionado à Lua pode apontar dificuldades pessoais prejudicando os processos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Devido à tensão Lua-Plutão, tente não negligenciar os problemas de hoje. Suas perspectivas acerca das situações e da vida tendem a se ampliar frente ao encontro entre Lua e Júpiter na casa espiritual, fazendo-lhe imaginar um futuro de realizações pessoais conectadas aos seus valores.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure não deixar de considerar os interesses das pessoas próximas. Lua e Júpiter no setor íntimo tendem a lhe despertar uma postura próspera na gestão da vida privada, especialmente do ponto de vista patrimonial, o que ajuda a dar maior dimensão aos projetos pessoais.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A abertura emocional tende a ser aliada ao trato humano, mas tente não deixar que falte senso crítico. Você pode se entender com o entorno no encontro Lua-Júpiter na casa dos relacionamentos. Busque ser criteriosa para evitar se envolver em situações de risco, como alerta a tensão lunar com Plutão.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante definir prioridades para que seu desempenho seja melhor. Ações prósperas na gestão do cotidiano tendem a ganhar corpo frente ao encontro Lua-Júpiter. Procure aperfeiçoar a comunicação e buscar acordos sobre as dificuldades, conforme alerta a tensão lunar com Plutão.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente se cercar de pessoas de confiança. Lua e Júpiter passam pela área social, o que destaca seu carisma e sua capacidade de articular ações com a coletividade. Mas Plutão tensionado tende a pedir capacidade análise na gestão material e financeira para evitar contratempos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque dar valor ao apoio do entorno e amenizar a postura diante dos conflitos. Ações destinadas à vida familiar podem prosperar frente ao encontro Lua-Júpiter. Contudo, é preciso rever as responsabilidades, a fim de que o excesso não lhe prejudique emocionalmente, visto a tensão lunar com Plutão.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure estar preparada para receber críticas negativas para o ego, considerando a tensão lunar com Plutão. O encontro Lua-Júpiter na área comunicativa tende a destacar um florescimento de ideias com potencial de realização, que você consegue expor de maneira atraente.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Cuidado para não se envolver em conflitos e afetar vínculos de confiança, visto que Plutão tensionado à Lua prejudica as parcerias. A fase tende se revelar materialmente favorável com o encontro Lua-Júpiter, devido à sua visão empreendedora e a sorte.