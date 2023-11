Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (23)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure amadurecer e se mostrar objetiva nos julgamentos, considerando a harmonia entre Lua e Mercúrio. Neste momento, as emoções individuais tendem a contrastar com a dinâmica interpessoal, o que exige tranquilidade e capacidade de ajuste.

TOURO (21/4 a 20/5)

O emocional pode se desequilibrar frente às dificuldades, pedindo autocuidado e imparcialidade nos julgamentos. Procure entender que você pode aprender muito ao superar os desafios. Sendo assim, busque se autoaprimorar, visto a harmonia Lua-Mercúrio.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Como alerta a tensão Lua-Vênus, tente evitar depositar expectativas emocionais nos outros. A comunicação nos relacionamentos tende a ganhar força com a Lua na área de amizades. Pensando nisso, busque valorizar as trocas decorrentes do seu envolvimento com grupos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Com a influência lunar na área profissional, você tende a buscar satisfação emocional na carreira e melhorar a articulação das parcerias, o que gera trocas intelectuais. Busque conciliar seus objetivos com a vida familiar, como alerta a tensão entre Lua e Vênus.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente cultivar equilíbrio emotivo diante dos desafios, visto que a tensão Lua-Vênus pode lhe predispor ao drama. Você tende a buscar conhecimento com a Lua na área espiritual em harmonia a Mercúrio, o que lhe faz se dedicar nos estudos e articular contatos de interesse.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É preciso ser sensata nos investimentos, evitando que o emocional prejudique o processo decisório. A vida privada pode ficar em evidência com a Lua no setor íntimo, o que favorece o planejamento dos seus projetos e o diálogo com o entorno imediato, visto a harmonia com Mercúrio.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Cuidado para não negligenciar as necessidades emocionais. As parcerias devem ser valorizadas com a Lua pelo setor dos relacionamentos, buscando promover ações que tenham na articulação intelectual seu ponto de força, visto a harmonia com Mercúrio.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A gestão do dia a dia e da vida profissional tendem a ganhar importância frente à influência lunar no setor do cotidiano, favorecendo um planejamento mais consistente para dar conta das diversas atividades. Busque encarar os problemas sem drama, devido à tensão lunar com Vênus.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Com a Lua transitando no setor social, a busca por prazeres pode se elevar, oportunizando o usufruto de lazeres culturais com as pessoas queridas e os intercâmbios em rede. Mas é preciso preservar sua intimidade, como alerta a tensão entre Lua e Vênus.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque não permitir que o ego aflore e prejudique as parcerias. Sua postura tende a ficar cuidadosa com o ambiente doméstico e voltada à reflexão, o que ajuda no fortalecimento pessoal e na superação das dificuldades, já que a Lua na área familiar se harmoniza a Mercúrio.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Tente não levar as incompatibilidades para o lado pessoal. A tendência é que você se mostre mais acessível às trocas intelectuais com a Lua na área comunicativa em harmonia com Mercúrio, o que ajuda a fortalecer suas redes e fazer acordos relevantes para a gestão da rotina.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É importante não deixar que oscilações emocionais lhe façam gastar em excesso. Momento oportuno para o planejamento financeiro e o aprimoramento da sua capacidade de gestão, visto que a Lua na área material se harmoniza a Mercúrio.

