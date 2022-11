Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (24)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure evitar alimentar idealizações que não tenham espaço para se desenvolver. A Lua Nova segue harmonizada a Sol, Mercúrio e Vênus na área espiritual, o que pode leva você a buscar experiências mais amplas e que lhe aprimorem como ser humano.

TOURO (21/4 a 20/5)

É importante adequar suas ideias às limitações impostas pelas pessoas do entorno. O fortalecimento emocional associado à Lua Nova no setor íntimo tende a deixar você mais tranquila para promover mudanças e ir em busca do que deseja.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Busque evitar estabelecer vínculos de dependência com os outros, sobretudo porque você tende a depositar altas expectativas de realização nos relacionamentos. E acaba se mostrando acessível às parcerias, já que a Lua Nova segue harmonizada a Sol, Mercúrio e Vênus.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Adversidades podem se fazer presentes, mas procure não se deixar abater moralmente. A Lua Nova no setor das rotinas tende a deixar você mais disposta a administrar as demandas do dia a dia, bem como a aperfeiçoar seus hábitos e sua relação com o entorno imediato.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Visto que a Lua Nova segue harmonizada a Sol, Mercúrio e Vênus no setor dos prazeres, sua postura socialmente aberta pode favorecer a relação com grupos, o que deixa a vida divertida. Entretanto, tente ser mais seletiva na escolha das companhias e prezar por privacidade.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure evitar centralizar as responsabilidades e tomar decisões sem ouvir as pessoas do entorno neste momento astrológico. Você tende a buscar conforto emocional na família, ao mesmo tempo em que se dedica a aperfeiçoar as questões do cotidiano.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É preciso evitar se envolver em discussões polêmicas. Sua mente tende a se abrir a novas ideias, o que contribui com estudos e intercâmbios. Contudo, você também pode desenvolver maior empatia por seus interlocutores a partir de agora.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase, procure não permitir que lhe falte critério e cautela. A Lua Nova tende a deixar você mais generosa no trato humano e também mais flexível no uso dos seus recursos financeiros, especialmente quando isso lhe traz bem-estar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Tente conciliar seus interesses

com os do entorno imediato. Sua autoestima tende a se elevar com a Lua Nova em seu signo. Com isso, você acaba se mostrando emocionalmente aberta a vivenciar experiências que lhe estimulem como ser humano.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure evitar se deixar levar pela ansiedade por resultados, a fim de evitar gestos precipitados. Você tende a ir em busca de novas abordagens para enfrentar os contratempos, já que a Lua Nova segue harmonizada a Sol, Mercúrio e Vênus no setor de crise.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Devido à tensão com Marte e Netuno, busque não se permitir influenciar a ponto de sair da zona de segurança e correr riscos. A Lua Nova na área de amizades tende a lhe deixar mais aberta a interagir socialmente, além de generosa com quem você tanto gosta.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure não se deixar levar por suas ambições a ponto de correr riscos. A tendência é que você aceite os desafios profissionais de peito aberto com a Lua Nova no setor do trabalho, levada pelos estímulos intelectuais associados, como também pela vaidade.