Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (24)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trocas culturais lhe ajudam a se libertar de certas restrições. A Lua Crescente na casa espiritual tende a promover expansão em sua busca por conhecimento. Isso pode contrastar com suas ideias sobre a vida.

TOURO (21/4 a 20/5)

Com a Lua Crescente no setor íntimo, os processos emocionais podem ganhar intensidade, o que favorece as trocas afetivas, mas também prejudica o pensamento racional frente às responsabilidades. Por isso, é fundamental manter o equilíbrio.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Que tal se mostrar mais gentil? A tendência é que você canalize suas energias para as parcerias com a Lua Crescente na área de relacionamentos. Contudo, procure saber lidar com os conflitos de interesse.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque ser responsável e disciplinada quando o assunto for as finanças. A Lua Crescente no setor do cotidiano tende a lhe fazer se dedicar ao funcionamento do dia a dia, já que o emocional pode precisar de um entorno estruturado para ter harmonia.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Convém estabelecer limites quanto aos gastos financeiros. A expressão criativa se expandi com a Lua Crescente no setor dos prazeres, enquanto você busca valorizar as trocas culturais em suas redes.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Com a Lua Crescente passando pelo setor doméstico, o emocional pode buscar conforto no meio familiar, vibrando de modo positivo ao encontrar reciprocidade. Caso não exista essa sinergia, é preciso investir na diplomacia.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A comunicação e a gentileza tendem a ganhar impulso com a Lua Crescente no setor das ideias. Contudo, ao abordar os desafios, é fundamental ter mais atenção para que lamentações e críticas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure não se deixar guiar pelos instintos ao lidar com as finanças. Suas habilidades criativas tendem a tomar corpo com a Lua Crescente na casa material, o que impacta de modo positivo na autoestima ao encontrar espaço para seu desenvolvimento.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A autoexpressão pode buscar espaço de desenvolvimento com a Lua Crescente em seu signo, buscando estímulos favoráveis no que se refere ao afeto e à criatividade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O autocuidado, junto a prazeres introspectivos, eleva a autoestima. A Lua Crescente no setor de crise pode deixar você mais sensível frente às situações que exigem enfrentamento, pedindo e equilíbrio emotivo e de forças.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O emocional pode encontrar estímulo nas interações sociais e na fruição cultural neste momento. Entretanto, procure não se deixar frustrar por limitações materiais e financeiras.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A harmonia com Vênus pode sugerir que sua expressividade é um ponto de força. Contudo, a tensão com Sol e Saturno demanda discrição frente aos problemas. Seus impulsos tendem a lhe guiar em busca de oportunidades de desenvolvimento com a Lua Crescente na casa do trabalho.