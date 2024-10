Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (24)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente valorizar os prazeres sublimes da vida, visto a harmonia Lua-Vênus. A coletividade pode passar por um momento de revisões, de forma que é importante reduzir a exposição da imagem pública para avaliar o cenário com imparcialidade, como aponta a passagem da Lua Minguante pelo setor social.



TOURO (21/4 a 20/5)

Questões íntimas podem vir à tona, o que ajuda com um processo de transformação emocional. A Lua Minguante tende a favorecer a quietude e promover um olhar apurado sobre as necessidades que permeiam a vida doméstica, levando a mudanças importantes.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante demonstrar empatia e generosidade às pessoas queridas e resgatar prazeres conjuntos, visto a harmonia Lua-Vênus. Os processos comunicativos tendem a pedir ponderação e diplomacia, de forma aprimorar sua postura nos relacionamentos.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

A criatividade tende a se revelar forte aliada à otimização dos recursos alternativos, visto a harmonia Lua-Vênus. A Lua Minguante pode trazer revisões sobre os gastos e investimentos. Procure ajudar a diminuir as despesas e a aliviar o orçamento.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Busque usufruir de prazeres seletos que elevem a autoestima. O momento tende a lhe forçar a um processo de autoanálise para fazer mudanças e aprimorar sua atuação em áreas importantes da sua vida, dada a passagem da Lua Minguante por seu signo.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Como sugere a harmonia entre Lua e Vênus, busque desenvolver inteligência emocional e capacidade de extrair lições dos acontecimentos. As dificuldades podem ajudar com ajustes importantes em sua vida, a começar pelo seu jeito de lidar com os problemas.



LIBRA (23/9 a 22/10)

A Lua minguante tende a trazer oportunidade de revisões que lhe ajudem a transformar seu círculo social e a valorizar seus vínculos. É importante resgatar afinidades e valorizar experiências que agreguem valor à sua bagagem cultural.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A economia criativa tende a lhe ajudar a otimizar recursos, visto a harmonia Lua-Vênus. Momento favorável para desenvolver atividades de cunho analítico voltadas a melhorar a vida profissional, incluindo revisões que ajudem a resolver os problemas.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Convém valorizar a introspecção como caminho de amadurecimento e de produção criativa. A Lua Minguante no setor espiritual tende a promover reflexões profundas sobre a vida e as mudanças necessárias ao desenvolvimento dos seus objetivos.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A Lua tende a trazer oportunidade de revisões que lhe ajudem a desapegar de hábitos que não fazem mais sentido em sua vida. Contudo, é preciso avaliar sua postura na gestão financeira. A criatividade pode ser aliada frente às dificuldades, visto a harmonia Lua-Vênus.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Convém valorizar prazeres seletos ao lado de pessoas queridas. A Lua Minguante pode destacar a importância de promover revisões e mudanças nas parcerias para aprimorá-las e se libertar de condicionamentos que nutram relacionamentos tóxicos.



PEIXES (20/2 a 20/3)

A Lua Minguante pode influenciar o setor ligado ao cotidiano e à saúde, o que pede atenção com os hábitos e as rotinas, de modo a aprimorá-los. Convém resgatar o prazer por suas vocações e exercitá-las em sua vida profissional.