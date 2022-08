Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (25)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Dada a tensão com Urano e Saturno, eleva-se seu nível de exigência, mas busque não deixar que as ambições afetem a humildade. Lua, Vênus e Júpiter se harmonizam entre o setor de prazeres, podendo despertar consciência do seu valor como pessoa.

TOURO (21/4 a 20/5)

Cuidado com o envolvimento excessivo nos problemas alheios, como alerta a tensão envolvendo Urano e Saturno. Lua e Vênus se encontram na área doméstica e entram em harmonia com Júpiter, podendo revelar uma fase aprazível com as demandas do dia a dia.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Encarar as dificuldades como chances para amadurecer e se autoaprimorar, como aponta a tensão com Urano e Saturno. Afloram generosidade e companheirismo com a harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter no eixo comunicação e amizades.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Seus talentos podem aflorar com a harmonia Lua-Vênus-Júpiter e isso ajuda tanto a dar sustentabilidade à vida cotidiana, como também aos processos de trabalho, já que a economia criativa se revela uma forte aliada. Atenção com a gestão de recursos financeiros!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Como alerta a tensão envolvendo Urano e Saturno, busque demonstrar equilíbrio emotivo ao lidar com atritos no trabalho. Lua e Vênus se encontram em seu signo e entram em harmonia com Júpiter e podem lhe fazer apreciar os aspectos prazerosos da vida.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É necessário buscar recolhimento afetivo para se preservar de situações complicadas nas relações, como aponta a tensão com Urano e Saturno. Prazeres vivenciados no âmbito da intimidade podem aflorar, com Lua, Vênus e Júpiter harmonizados.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure ter bom senso ao expor sua intimidade. A conexão afetiva que aflora nas relações constitui ponto de força, como aponta a harmonia entre Lua, Vênus e Júpiter. Mas é preciso restringir seus contatos a pessoas íntimas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tente ser coerente com relação ao que você pode ou não fazer agora. O comprometimento com as tarefas do dia a dia tende a se elevar, considerando o encontro Lua-Vênus e a harmonia da dupla com Júpiter no circuito do trabalho.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dada a tensão com Urano e Saturno, procure aprender a lidar com críticas. Lua e Vênus se juntam na área espiritual, podendo sugerir uma fase positiva para trabalhar a autoestima e realizar atividades em que você exercite o pensamento criativo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque se mostrar atenciosa e engajada nos interesses em comum, mas é preciso ter senso de limite nas finanças. A afetividade pode se elevar nos relacionamentos íntimos frente ao encontro Lua-Vênus e a harmonia dos dois com Júpiter.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Atenção com o excesso de generosidade, como alerta a tensão com Urano e Saturno. Carisma e gentileza podem aflorar nas relações humanas frente ao encontro harmonioso entre Lua, Vênus e Júpiter, o que ajuda com as tarefas coletivas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Problemas antigos podem reaparecer, mas busque não deixar que isso abale seu humor, como alerta a tensão com Urano e Saturno. Lua, Vênus e Júpiter harmonizados tendem a despertar generosidade, estimular investimentos em bem-estar em favor do processo de gestão.