Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (25)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

É preciso ter critério nas companhias e bom senso nas escolhas. Com Lua e Marte na área social, você tende a se mostrar expansiva e disposta a se divertir em grupo. Atenção, contudo, às situações de conflito para não perder a paciência ou reagir de forma agressiva a provocações.

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure se abrir ao diálogo pacífico. Lua e Marte seguem na área familiar, podendo lhe deixar ativa na gestão das tarefas e disposta a colaborar com o entorno imediato em prol de metas comuns. Contudo, é fundamental sair da defensiva ao lidar com conflitos de ordem territorial.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Mais cuidado com reações instintivas diante de situações que reclamem bom senso e diplomacia neste momento astrológico. O raciocínio tende a ficar mais ágil e o discurso entusiasmado, o que ajuda você a lidar com tarefas diversas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

O foco na produtividade tende a continuar ditando seu ritmo nessa fase. Procure aprender a dosar suas energias, a fim de evitar desperdício. Além disso, convém conter a agressividade no trato humano e a impulsividade nos gastos financeiros.

LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso não subestimar os efeitos nocivos do estresse e atuar de maneira a preveni-lo. Procure promover pausas ao longo do dia. Sua vitalidade e sua coragem tendem a ganhar corpo hoje, o que lhe faz encarar as demandas de maneira determinada e eficaz.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Mesmo que você se sinta confiante, é fundamental estudar o ambiente antes de agir. O encontro envolvendo Lua e Marte na área de crise persiste, podendo evidenciar a necessidade da contenção de energia como estratégia no enfrentamento dos contratempos.

<MC>LIBRA (23/9 a 22/10)</MC>

Busque compartilhar a liderança, em vez de se impor. Seus impulsos emotivos tendem a emergir em favor de suas parcerias e do usufruto social, pois persiste o encontro Lua-Marte na casa das amizades, o que ajuda com experiências dinâmicas e que motivam o entorno.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O empenho com que você abraça seus objetivos é um ponto de força, sem se deixar levar pela ganância, em detrimento de suas parcerias. Suas energias podem ser direcionadas para o trabalho com Lua e Marte no setor profissional.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A vontade de expansão lhe guia na direção de horizontes mais amplos, buscando ser prudente ao explorar novos territórios e evitar correr riscos. Lua e Marte seguem no setor espiritual, podendo fazer você abraçar suas causas com fé e dedicação.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Mais atenção para não deixar a cautela de lado, buscando amadurecer as ideias antes de agir. Uma forte energia de transformação tende a emergir com o encontro Lua-Marte no setor íntimo, o que lhe impulsiona frente aos obstáculos com o intuito de revertê-los a seu favor.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O trato interpessoal tende a se mostrar fonte de grande estímulo, o que ajuda com um engajamento dinâmico em prol de metas comuns. Conflitos acabam tomando corpo em meio a posturas defensivas, por isso procure exercitar a diplomacia.

PEIXES (20/2 a 20/3)

É importante compartilhar demandas e dar atenção ao seu bem-estar. Um maior engajamento com o dia a dia tende a lhe fazer assumir uma postura proativa e exercitar suas habilidades práticas, apesar do risco de centralizar demandas e se estressar diante dos problemas