Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (25)

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure evitar imprudências, zelando por uma exposição responsável da sua imagem. A expressão emocional pode ganhar corpo e lhe faz buscar estímulos na interação com o entorno imediato.

TOURO (21/4 a 20/5)

É preciso evitar imediatismos e busque respeitar o espaço dos outros. Com a Lua Cheia no setor doméstico, seu envolvimento na vida familiar se intensificar, o que lhe ajuda a fazer melhorias dia a dia .

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua postura pode ganhar espontaneidade a expressão das ideias e a emocional, considerando a influência da Lua Cheia na casa comunicativa. Procure cultivar bom senso para não gerem conflitos.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente evitar trilhar caminhos arriscados, adaptando seus projetos às suas possibilidades. Sua relação com o mundo material tende a ganhar importância com a Lua Cheia na área financeira.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A Lua Cheia em seu signo tende a evidenciar aspectos marcantes da sua personalidade e lhe ajuda a lutar por seus sonhos. Mas é importante estabelecer objetivos precisos para evitar gasto excessivo de energia e avaliar os riscos envolvidos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure cultivar serenidade, por isso é importante se cuidar. Sua percepção das dificuldades pode ganhar impulso com a Lua Cheia no setor de crise, o que pede maiores esforços para se manter emocionalmente estável.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A tendência é que seu lado sociável e colaborativo aflore, mas também demanda equilíbrio entre as necessidades individuais e coletivas. Busque evitar alimentar vínculos de dependência.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Com a Lua Cheia na casa do trabalho, seu envolvimento na vida profissional pode ganhar impulso. Mas é importante estabelecer estratégias para encarar as dificuldades.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A busca por expansão pessoal se intensificar com a Lua Cheia na casa da espiritualidade, o que lhe faz valorizar experiências que enriqueçam seu intelecto e bagagem cultural.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tente definir prioridades e manter a disciplina. A Lua Cheia no setor íntimo pode lhe fazer processar os acontecimentos com profundidade emocional.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque se manter solidária, mas é preciso definir limites para sua disponibilidade. As relações pedem mais atenção. Contudo, tente não deixar que lhe absorvam, comprometendo sua autonomia na gestão da vida.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente evitar sobrecarga de trabalho. Sua disposição na gestão das rotinas se elevar frente à Lua Cheia no setor do cotidiano. Mas a tensão com Júpiter, Urano, Sol e Plutão pode pedir capacidade organizativa, a fim de evitar imprudências.

Veja seu horóscopo personalizado

Saiba tudo sobre seu signo