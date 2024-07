Confira a previsão do horóscopo para quinta-feira (25)

Áries

É preciso manter diplomacia na gestão dos conflitos interpessoais, evitando que ganhem força. A entrada de Mercúrio no setor do cotidiano pode favorecer processos racionais no cumprimento das demandas, o que favorece uma revisão dos hábitos familiares e de trabalho.

Touro

Procure ter mais disciplina nos gastos. Sua vida tende a ficar ainda melhor pelo seu interesse por cultura e sociedade, considerando o ingresso de Mercúrio no setor do lazer e do social. Convém valorizar as trocas intelectuais em rede, mas é preciso evitar se envolver em conflitos territoriais.

Gêmeos

Nesta fase, as conversas podem se fazer frequentes, o que favorece discussões importantes, embora brigas possam tomar corpo. A entrada de Mercúrio no setor doméstico tende a melhorar seu entendimento sobre as necessidades da vida em família, levando a decisões pautadas na racionalidade.

Câncer

Procure se articular em parceria e nos projetos profissionais e estudantis, além da gestão da vida cotidiana. Mas é preciso evitar forçar enfrentamentos sobre os desafios. Mercúrio ingressa no setor das ideias, podendo favorecer os processos intelectuais e comunicativos.

Leão

Conflitos em grupo podem aflorar, o que exige diplomacia. Seu senso empreendedor pode se elevar com a entrada de Mercúrio na área material, revelando um momento favorável para incrementar os projetos em curso, organizar as finanças e melhorar sua conexão com o universo tangível.

Virgem

É importante priorizar os estudos e a fruição de lazeres intelectuais. Mercúrio passa a transitar em seu signo, podendo ampliar seu senso crítico e ajudar você a defender seus interesses com objetividade, embora a tensão com Marte demande diplomacia e flexibilidade para evitar conflitos.

Libra

Tente evitar ações radicais. A entrada de Mercúrio na área de crise pode promover reflexões profundas sobre as transformações que você deseja para sua vida. Você tende a se voltar para dentro de si mesma, para o universo íntimo, então é preciso fazer um balanço das necessidades.

Escorpião

Marte tensionado pode alertar para a importância de não se envolver em conflitos e de administrar as finanças com bom senso. A entrada de Mercúrio na área de amizades tende a estimular seu interesse por atividades ligadas a grupos, o que favorece a fruição de lazeres intelectuais.

Sagitário

Marte tensionado pode lhe deixar territorialista, mas tente não deixar que isso abale suas parcerias. Mercúrio tende a elevar seu senso empreendedor ao ingressar no setor profissional, o que lhe ajuda a estruturar os processos de trabalho. É preciso agir com objetividade e pensamento crítico.

Capricórnio

Busque aprimorar os processos de trabalho, visto que a tensão com Marte aponta uma defasagem entre teoria e prática. A busca por conhecimento pode se elevar com a entrada de Mercúrio na área espiritual, de modo que as reflexões e os estudos passam a ter maior importância em sua vida.

Aquário

Nesta fase, o universo patrimonial pode pedir atenção, especialmente se outras pessoas estiverem envolvidas no processo de gestão dos recursos. O ingresso de Mercúrio no setor íntimo tende a mostrar um momento introspectivo e voltado a analisar questões estruturais da sua vida que exigem mudanças.

Peixes

Busque simplificar as discussões sobre os problemas para minimizar o estresse sugerido na tensão com Marte. Mercúrio ingressa na área de relacionamentos, podendo contribuir com uma percepção racional das necessidades que permeiam suas parcerias e uma articulação intelectual.

